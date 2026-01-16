Zagrebački računalni savez obilježava 30 godina rada s darovitom djecom

Savez od 1999. provodi projekt 'Za hrvatsku darovitost', u sklopu inicijative '+1 izvrstan za bolju Hrvatsku' koji je postavio vrijednost koja ih vodi već četvrt stoljeća. U tri desetljeća Savez je organizirao više od 14.700 radionica, 80 kampova i 180 natjecanja te sudjelovao u očuvanju kontinuiteta državnih natjecanja, osobito u razdobljima kada je sustav, kako navode, posustajao.

Rezultati koje su ostvarili polaznici uključuju sva hrvatska zlata na Europskoj juniorskoj informatičkoj olimpijadi (EJOI) te ulazak Patrika Pavića u TOP 10 Hall of Fame na Međunarodnoj informatičkoj olimpijadi. 'Projekt je oblikovao način rada Saveza, pristup mentorstvu te odnos prema djeci i obiteljima, a i danas određuje sve naše programe, od početnih radionica do priprema za međunarodna natjecanja', poručuju iz Zagrebačkog računalnog saveza.