Zagrebački računalni savez obilježava 30 godina rada s darovitom djecom

L. Š. / Hina

16.01.2026 u 09:23

Zagrebački računalni savez obilježit će 30 godina djelovanja svečanom izložbom 'Naših prvih 30 godina u službi Hrvatske', kojom će predstaviti tri desetljeća rada s darovitom djecom i mladima u području informatike

Savez od 1999. provodi projekt 'Za hrvatsku darovitost', u sklopu inicijative '+1 izvrstan za bolju Hrvatsku' koji je postavio vrijednost koja ih vodi već četvrt stoljeća. U tri desetljeća Savez je organizirao više od 14.700 radionica, 80 kampova i 180 natjecanja te sudjelovao u očuvanju kontinuiteta državnih natjecanja, osobito u razdobljima kada je sustav, kako navode, posustajao.

Rezultati koje su ostvarili polaznici uključuju sva hrvatska zlata na Europskoj juniorskoj informatičkoj olimpijadi (EJOI) te ulazak Patrika Pavića u TOP 10 Hall of Fame na Međunarodnoj informatičkoj olimpijadi. 'Projekt je oblikovao način rada Saveza, pristup mentorstvu te odnos prema djeci i obiteljima, a i danas određuje sve naše programe, od početnih radionica do priprema za međunarodna natjecanja', poručuju iz Zagrebačkog računalnog saveza.

Izložba u povodu 30. obljetnice rada donosi četrdesetak autorskih plakat-priča koje je Savezu darovao Zdravko Škokić, autor priče '+1 izvrstan za bolju Hrvatsku', a posvećene su razvoju rada s darovitom djecom i mladima. 'Najvažniji doprinos Zagrebačkog računalnog saveza je stvaranje dugoročne zajednice u kojoj su djeca učila zato što su željela, a ne zato što su morala', ističu.

Doprinos Saveza obrazovnom sustavu potvrđen je brojnim priznanjima, među kojima su Nagrada i Medalja Grada Zagreba, pohvale Ministarstva i Hrvatskog saveza informatičara te dugogodišnja suradnja sa Zagrebačkim savezom tehničke kulture, čiji je objekt u Ilici 53a 1995. godine postao središte projekta '+1 izvrstan za bolju Hrvatsku'.

Iz Saveza poručuju da obilježavanjem 30. obljetnice žele dodatno istaknuti važnost rada s mladim programerima i njihovim obiteljima te potrebu za ostvarenjem trajnog doma računalne izvrsnosti. Izložba se otvara 21. siječnja u Galeriji Vladimira Horvata (ZZTK), Trg žrtava fašizma 14, u 17 sati.

