Romano objavio veliku vijest odmah nakon poraza Francuske: Evo tko je novi francuski izbornik

Didier Deschamps odlazi s klupe nakon Svjetskog prvenstva, a Fabrizio Romano objavio je da nakon njega počinje era Zinedinea Zidanea.

Deschamps će Francusku voditi još u utakmici za treće mjesto, nakon čega završava jedan od najdužih i najuspješnijih izborničkih mandata u modernom nogometu. Vijest sama po sebi nije potpuno iznenađenje jer je Deschamps još ranije najavio da odlazi nakon Svjetskog prvenstva, ali ispadanje od Španjolske u polufinalu ubrzalo je kraj priče koja je trajala od 2012. godine.

'Gotovo je. Ciklus Didiera Deschampsa na klupi Francuske dolazi kraju. Još utakmica za treće mjesto, zatim njegov oproštaj i početak ere Zinedinea Zidanea', objavio je Romano.

Kraj Deschampsove ere

Deschamps je Francusku preuzeo 2012. godine, nakon odlaska Laurenta Blanca, i od reprezentacije koja je tražila novi identitet stvorio jednu od najmoćnijih momčadi svijeta. Vrhunac je stigao 2018. u Rusiji, kada je Francuska osvojila naslov svjetskog prvaka, a četiri godine kasnije u Kataru zaustavljena je tek u finalu protiv Argentine.

Na ovom Svjetskom prvenstvu Francuska je ponovno bila među glavnim favoritima. Imala je momčad prepunu zvijezda, s Kylianom Mbappéom kao vođom nove generacije, ali put prema novom finalu zaustavila je Španjolska. Poraz 2:0 u polufinalu bio je bolan ne samo zbog rezultata, nego i zbog dojma da je Francuska napadački potpuno nestala.

Deschamps će tako posljednju utakmicu na klupi Francuske voditi u borbi za treće mjesto. Nakon toga zatvara se golemo poglavlje francuskog nogometa.

Zidane konačno dobiva posao koji se godinama čekao

Zinedine Zidane godinama se spominjao kao prirodni Deschampsov nasljednik. Legendarni kapetan Francuske, svjetski prvak iz 1998. i europski prvak iz 2000., nakon odlaska iz Real Madrida čekao je pravi projekt. Sve je izgledalo kao da čeka upravo francusku klupu.

Kao trener Real Madrida Zidane je osvojio tri uzastopne Lige prvaka, što je pothvat koji ga je odmah stavio među najveća trenerska imena svoje generacije. No od drugog odlaska iz Madrida 2021. godine nije preuzimao novi klub, iako se njegovo ime povezivalo s brojnim europskim velikanima.

Francuska reprezentacija bila je najlogičniji i najemotivniji izbor. Zidane sada preuzima momčad s golemim potencijalom, ali i s velikim pritiskom. Nasljeđuje izbornika koji je osvojio Svjetsko prvenstvo, igrao još jedno finale i Francusku godinama držao u samom svjetskom vrhu.