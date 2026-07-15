Autor zlokobnog scenarija 'AI 2027' sada ima plan za 'spas čovječanstva'

Dokument pod nazivom 'AI 2040: Plan A', koji je objavila neprofitna organizacija AI Futures Project, predlaže da države postignu međunarodni sporazum kojim bi se razvoj umjetne inteligencije sposobnije od bilo kojeg čovjeka odgodio do 2040. godine.

Autori smatraju da bi takva stanka omogućila razvoj učinkovitijih sigurnosnih mehanizama i međunarodnih pravila prije nego što AI dosegne razinu koja bi mogla predstavljati ozbiljan rizik za čovječanstvo. No odgoda razvoja samo je dio prijedloga.

'Plan A' predviđa i veću transparentnost vodećih AI kompanija. Autori smatraju da bi tvrtke trebale javnosti omogućiti pristup naprednim modelima koje danas koriste isključivo za interno testiranje te otvorenije dijeliti informacije o njihovim mogućnostima. 'Predviđamo da se kompanijama to neće svidjeti', rekao je Kokotajlo, piše Washington Post.