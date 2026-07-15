Prevaranti šalju više lažnih poruka nego ikad prije, a pomaže im AI

Podsjećamo, phishing ili mrežna krađa identiteta vrsta je kibernetičke prijevare kojom prevaranti, lažno se predstavljajući kao pouzdane institucije (banke, dostavne službe i slično), e-poštom ili SMS-om mame žrtve da otkriju osjetljive podatke poput lozinki ili brojeva kartica, s ciljem krađe novca ili identiteta.

Na temelju analize milijardi interakcija diljem svijeta u 2025. godini, Infobip je, u svojem istraživanju, zabilježio rekordne količine blokiranih prijevarnih aktivnosti. S druge strane, stoji u priopćenju Infobipa, tvrtke ubrzano uvode napredne sigurnosne sustave temeljene na umjetnoj inteligenciji kako bi odgovorile na sve sofisticiranije prijetnje.

'Prevaranti sve češće koriste umjetnu inteligenciju za povećanje volumena i opsega zlonamjernih poruka, kao i njihovu personalizaciju, što je rezultiralo porastom broja otkrivenih prijetnji od 77 posto. Istodobno, primjena umjetne inteligencije u rješenjima za otkrivanje prijevarnih pokušaja porasla je za 71 posto u odnosu na prethodnu godinu, dok je korištenje sustava za prepoznavanje sumnjivih obrazaca ponašanja zabilježilo rast od čak 105 posto. Takvi trendovi upućuju na sve snažniji zaokret prema proaktivnim i prilagodljivim sigurnosnim modelima", navodi se u priopćenju.

Glavni komercijalni direktor za telekomunikacije u Infobipu Matija Ražem ističe da prevaranti danas koriste umjetnu inteligenciju kako bi automatizirali svoje aktivnosti i provodili ih u dosad nezabilježenom opsegu, no i da jednako brzo napreduju i sustavi zaštite temeljeni na umjetnoj inteligenciji.

'Snažan rast primjene AI rješenja za otkrivanje prijevara pokazuje da vodeće organizacije sigurnost više ne promatraju kao dodatnu funkciju, već je od samog početka ugrađuju u svoju komunikacijsku infrastrukturu', naveo je Ražem.