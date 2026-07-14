Vodeći ekonomisti i IT stručnjaci traže hitne mjere zbog utjecaja AI-a na tržište rada

Otvoreno pismo potpisalo je više od 200 ekonomista . Među potpisnicima trenutno je šesnaest dobitnika Nobelove nagrade, suosnivač Anthropica Jack Clark , bivši izvršni direktor Googlea Eric Schmidt te glavni ekonomisti OpenAI-ja i Anthropica.

Pismo poziva tehnološke lidere i kreatore politika na poduzimanje hitnih mjera kako bi se pozabavil utjecajima koje će umjetna inteligencija imati na gospodarstvo sada i u budućnosti.

'Umjetna inteligencija mogla bi postati radikalno moćnija u sljedećih 10 godina', stoji u prvoj točki otvorenog pisma. To bi moglo potaknuti neviđenu transformaciju našeg gospodarstva, veću od industrijske revolucije, ali koja se odvija u znatno kraćem vremenskom okviru. Moglo bi donijeti rizike, uključujući velike gubitke radnih mjesta, kao i prilike poput velikih poboljšanja životnog standarda, navedeno je u pismu, koje završava pozivom na djelovanje čelnicima vladinih tijela i tehnološke industrije.

Ekonomisti, kreatori politika i tehnološki lideri moraju djelovati sada kako bi razumjeli ekonomiju transformativne umjetne inteligencije i izgradili poticaje, zaštitne ograde i institucije potrebne za usmjeravanje umjetne inteligencije u smjeru koji nadopunjuje ljude i koristi društvu', stoji u pismu.

Političari rade, ali ne dovoljno

Izvješće objavljeno krajem prošle godine pokazalo je kako je 2025. godine zbog umjetne inteligencije izgubljeno 50 tisuća radnih mjesta. Ove godine Amazon, Atlassian, Block, Fiverr, Meta, Pinterest i Snap najavili su otpuštanja povezana s umjetnom inteligencijom.

Kako se tehnologija razvija, vjerojatno će se ubrzati i otpuštanja povezana s umjetnom inteligencijom. Istraživanje iz svibnja 2026. pokazalo je kako je 99 posto direktora među 12 tisuća ispitanika reklo kako očekuje da će umjetna inteligencija 'dovesti do barem određenog smanjenja broja zaposlenih u sljedeće dvije godine'.

Pojedini političari već rade na problemu. Guverner američke savezne države Kalifornije Gavin Newsom poduzeo je mjere ubrzo nakon što je Meta Platforms otpustila 8000 zaposlenika, navodeći kao razlog svoj poticaj za umjetnu inteligenciju. Prošli mjesec Newsom je najavio kako će država pratiti gubitak radnih mjesta povezanih s umjetnom inteligencijom i otkrio kalifornijski sustav za praćenje nezaposlenosti uzrokovane umjetnom inteligencijom.

Međutim, ekonomisti koji su potpisali pismo očito bi željeli vidjeti više.

'Tvrtke umjetne inteligencije napreduju daleko brže od našeg razumijevanja ekonomskih implikacija', rekao je ekonomist Erik Brynjolfsson, koji je organizirao grupu zajedno s ekonomistima Ajayem Agrawalom, Tomom Cunninghamom i Antonom Korinekom.

'U toj praznini leže najveće prilike našeg doba. Moramo djelovati sada kako bismo usmjerili umjetnu inteligenciju da nadopunjuje ljude, a ne da ih jednostavno oponaša - i da stvori prosperitet za mnoge, a ne samo za nekolicinu', upozorio je Brynjolfsson, a prenosi Mashable.