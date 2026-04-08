Bezos zbog svog tajnog projekta konkurenciji otima ljude. Krajnji cilj je kontrola industrije?

Njegov odlazak dio je šireg trenda kaotičnih kadrovskih preslagivanja u AI industriji. Tvrtke nude sve veće plaće i uvjete da bi preotele ključne ljude konkurenciji, a posebno je pogođen xAI. Naime svih 11 suosnivača napustilo je kompaniju Elona Muska , a dio njih navodno je imao primjedbe na način upravljanja.

Kosic je bio među osnivačima xAI-a, gdje je vodio razvoj infrastrukture za superračunalo Colossus. Nakon povratka u OpenAI 2024., sada prelazi u Prometheus, gdje će nastaviti raditi na razvoju AI infrastrukture, piše Financial Times .

Riječ je o Kyleu Kosicu , koji se pridružio projektu Prometheus, zasad još uvijek tajnovitom startupu koji vodi Bezos s bivšim Googleovim direktorom Vikramom Bajajem . Cilj projekta je razvoj umjetne inteligencije koja nadilazi današnje chatbotove i ulazi u fizički svijet, konkretno industriju.

Ambiciozni planovi

Za razliku od modela poput ChatGPT-a ili alata za kodiranje poput Claude Codea, Prometheus cilja razviti sustave koji razumiju fizičke zakonitosti i kompleksne industrijske procese.

Fokus je na sektorima poput zrakoplovstva, inženjeringa i arhitekture, a ideja je trenirati modele na specijaliziranim skupovima podataka, primjerice dizajnu mlaznih motora, kako bi AI mogao donositi stvarne operativne odluke, ne samo generirati tekst.

Prema izvorima bliskim projektu, kompanija već gradi jednu od najvećih baza podataka iz područja inženjerstva, no Prometheus nije samo AI laboratorij. Bezos i Bajaj žele izgraditi investicijski stroj koji će kupovati udjele u kompanijama što će ih umjetna inteligencija tek transformirati. Planiraju prikupiti desetke milijardi dolara za tzv. permanent capital vehicle, model nalik Berkshire Hathawayu koji dugoročno ulaže u ključne industrije.

Strategija uključuje i slanje vlastitih inženjera u te tvrtke (tzv. forward deployed engineers), koji bi iznutra optimizirali poslovanje i istovremeno generirali podatke za treniranje AI sustava. Drugim riječima, ne žele samo razviti AI, već kontrolirati industrije koje će taj AI promijeniti.

Unatoč ogromnim ulaganjima, industrija umjetne inteligencije i dalje se muči s jednim ključnim izazovom – kako naučiti modele da razumiju fizički svijet. Za razliku od teksta i koda, kvalitetnih podataka iz stvarnog okruženja ima znatno manje, a konkurenti zasad pokušavaju pronaći rješenje kroz video podatke i simulacije.

Prometheus ide korak dalje - pokušava doći do stvarnih industrijskih podataka, i to kroz vlasničke udjele u kompanijama. Projekt već pregovara s velikim državnim investicijskim fondovima, uključujući one iz Singapura i zemalja Zaljeva.