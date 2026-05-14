Prvi korak u kontroli kriptovaluta: Ruke za 'Clarity Act' digle bitcoin na 81.000 dolara

No, akt još nije stupio na snagu. Prvo mora proći izglasavanje u Senatu, potom i u Zastupničkom domu, nakon čega ga treba potpisati Donald Trump , piše CNBC .

Odbor za bankarstvo američkog Senata odobrio je Clarity Act , prvi propis koji je usmjeren na regulaciju tržišta kriptovaluta . Nakon toga, cijena bitcoina je ponovno premašila 81.000 dolara.

Standardi za kriptoindustriju

Unatoč prvom koraku u ozakonjenju ovog procesa, ostalo je još otvorenih pitanja. Naime, još uvijek nema učinkovitog mehanizma kaznenog progona kriminalaca koji zloupotrebljavaju digitalnu imovinu. Uz to, etička pitanja koja se tiču dužnosnika koji ostvaruju dobit od kriptovaluta, poput samog Trumpa, mogla bi usporiti donošenje ovog propisa.

"Proteklih nekoliko mjeseci prošao sam kroz pravi kripto-pakao, no nadam se da ćemo nastaviti raditi na zakonu i doći do kripto-raja. Pretpostavljam da sam trenutno u kripto-čistilištu, ali veselim se što ću stići do kraja", rekao je senator Mark Warren.



Ovim se propisom, naime, po prvi puta trebaju osigurati smjernice i standardi za kriptoindustriju. "Programeri, poduzetnici i ulagači bili su prepušteni neizvjesnosti. Suočavali su se sa zbunjujućim propisima i provedbenim mjerama, dok je vlada umjesto toga trebala stvarati jasna pravila igre", rekao je predsjednik odbora Tim Scott.

Stoga ne čudi da su brojne tvrtke podržale prijedlog zakona, tražeći određeni stupanj regulacije kako bi mogle privući potencijalne ulagače.

Mnoštvo protivnika

Bankari su, pak, zabrinuti da bi kriptoindustrija mogla nuditi isplate slične kamatama na štednju vlasnicima stablecoina. Strahuju da bi to moglo dovesti do smanjenja bankovnih depozita, što znači i manjak sredstava za kreditiranje.

Protiv su bile i agencije za provedbu zakona, jer smatraju da akt nema razvijene mehanizme za sprječavanje nezakonitih transakcija putem digitalne imovine. Sindikati, pak, upozoravaju da bi kriptovalute mogle ugroziti financijsku stabilnost, napose mirovinskih fondova.

S obzirom na to da su Trump i njegova obitelj zaradili milijarde dolara na meme coinovima i projektu World Liberty Financial, jasno je da je Bijela kuća poticanja donošenje propisa, pa i služila kao medijator između banaka i kriptoindustrije.

No, ako Clarity Act prođe Senat, morat će se uskladiti s verzijom koju je Zastupnički dom Kongresa već odobrio prošle jeseni, što je dodatni korak, ali i prepreka u njegovu donošenju.

