Windows 11 dobio značajke koje bi vam mogle olakšati život

Uz značajke koje ćemo detaljnije opisati, Microsoft je također uveo još neka poboljšanja. Primjerice, USB priključci sada mogu isporučiti brzinu prijenosa podataka do 80 Gbps, ako imate hardver koji to može podržati.

Kako brže dobiti Windows 11 Moment 5?

Ako Windows 11 Moment 5 još nije instaliran na vašem računalu i nije ponuđen u Windows Updateu, aktivirajte značajku Get the latest updates as soon as they're available, koju ćete naći ako otvorite Settings pa Windows Update.

Ako to ne uspije, također možete upotrijebiti čarobnjaka za instalaciju sustava Windows 11.

Pogledajmo sad nove značajke.

Korisnici mogu deinstalirati aplikacije sustava

Nakon nove nadogradnje moći ćete deinstalirati veći broj unaprijed instaliranih aplikacija nego prije. Primjerice, među njima su web preglednik Microsoft Edge, aplikacije za kameru i fotografije...

Bolji raspored prozora

Povlačenjem prozora do ruba zaslona, Windows 11 sada predlaže inteligentan raspored svih prozora. Ako prijeđete mišem preko sličice kako biste povećali prozor, Windows 11 će prikazati nove, inteligentne funkcije bez potrebe da držite i povlačite prozore.

Windows također prikazuje sličice programa koje su raspoređene u različitim prozorima na ekranu. Ova se značajka zove Snap Layout.

Windows Airdrop se proširuje

Uz Windows značajku Nearby, također poznatu kao Nearby Sharing, korisnici mogu lakše dijeliti datoteke između računala s tim operativnim sustavom.

Sad je nadograđena tako da možete kontrolirati više pojedinosti o dijeljenju - recimo, naziv računala kada se koristi Nearby.