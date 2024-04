Netko vas živcira na Facebooku? Evo kako se odmoriti

Na stranici svog profila pomaknite se prema dolje i kliknite See all friends kako biste otvorili popis svojih kontakata.

Kako biste to učinili, kucnite tu opciju i zatim dodirnite Done.

Treća opcija Edit all my posts and posts that I'm tagged in. Upotrijebite ju kako biste skinuli oznaku sa svake objave koja vam je zajednička s kontaktom od kojeg se želite odmoriti.

Druga je Edit individual posts and posts that I'm tagged in. Pomoću nje možete pojedinačno urediti objave u kojima ste označeni.

Zatim se vratite na stranicu Take a Break i kucnite Edit who can see past posts.

Kucnite Hide your posts from X's profile i zatim Save.

Na stranici Take a Break kucnite Limit what X's profile will see.

Kucnite Limit where you can see X's profile i zatim Save.

Kucnite See less of X's Profile.

Kako isljučiti Take a Break na Facebooku?

Kliknite poveznicu Take a Break na Facebooku.

Pronaći ćete traku za pretraživanje Take a Break. Upišite ime kontakta od kojeg ste se odmorili.

Kliknite na ime kontakta. Pojavit će se izbornik s popisom radnji koje možete poduzeti.

Kliknite Edit pored svake radnje.

Najprije kliknite na Edit pored You've chosen to see less of X.

Odaberite See X's profile anywhere on Facebook i kliknite Save.

Kliknite dugme za povratak nazad u gornjem lijevom kutu izbornika Take a Break, pa kliknite Edit uz Limit what X's profile will see.

Odaberite No longer limit what X can see i zatim Save.

Još jednom kliknite dugme za povratak u gornjem lijevom kutu i kliknite Edit pored Edit who can see past posts.

Odaberite Keep all posts as they are i zatim Save. Ili Edit all of my posts and posts that I'm tagged in kako bi uredili pojedinačne objave, piše Make Use Of.