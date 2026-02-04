VIDEO Humanoidni robot hodao na -47 °C i ispisao olimpijski znak na snijegu

Robot je pješačio po snježnom polju u kineskoj pokrajini Xinjiang te je iscrtavao znak Olimpijskih igara
Kineski proizvođač humanoidnih robota Unitree demonstrirao je pouzdanost svog robota G1 u ekstremno hladnim uvjetima jer je uspješno završio test kretanja na snijegu pri izrazito niskim temperaturama.
Humanoidni robot G1 prešao je više od 130.000 koraka na snježnom terenu pri temperaturi od - 47,4 °C u regiji Altay u kineskoj pokrajini Xinjiang. Tijekom tog pothvata iscrtavao je amblem Zimskih olimpijskih igara – koje će se održati u Milanu i Cortini od 6. do 22. veljače – dimenzija 186 metara u duljinu i 100 metara u širinu, izvijestila je u nedjelju kineska državna televizija CCTV.
Prema navodima iz izvješća, riječ je o prvom zabilježenom slučaju autonomnog hodanja humanoidnog robota u tako ekstremnim zimskim uvjetima. Preciznu navigaciju omogućio je kineski satelitski sustav Beidou, osiguravši pozicioniranje u stvarnom vremenu s preciznošću na razini centimetra, a prilagodljive sposobnosti planiranja rute pomogle su robotu da uspješno dovrši zadatak.
Unitree se ubraja među vodeće kineske proizvođače humanoidnih robota. Prema podacima koje je tvrtka objavila prošlog mjeseca, 2025. godine isporučeno je više od 5500 njihovih robotskih jedinica.
Model G1 predstavljen je u svibnju 2024. godine, a njegova početna cijena na kineskom tržištu iznosi 99.000 juana, odnosno 12.077 eura. Robot teži približno 35 kilograma, visok je oko 127 centimetara te je opremljen s 23 do 43 zglobna motora, s maksimalnim zakretnim momentom zglobova do 120 Nm.