VIDEO Humanoidni robot hodao na -47 °C i ispisao olimpijski znak na snijegu

Kineski proizvođač humanoidnih robota Unitree demonstrirao je pouzdanost svog robota G1 u ekstremno hladnim uvjetima jer je uspješno završio test kretanja na snijegu pri izrazito niskim temperaturama.

Humanoidni robot G1 prešao je više od 130.000 koraka na snježnom terenu pri temperaturi od - 47,4 °C u regiji Altay u kineskoj pokrajini Xinjiang. Tijekom tog pothvata iscrtavao je amblem Zimskih olimpijskih igara – koje će se održati u Milanu i Cortini od 6. do 22. veljače – dimenzija 186 metara u duljinu i 100 metara u širinu, izvijestila je u nedjelju kineska državna televizija CCTV.