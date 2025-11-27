Nakon 14 godina dugih godina Apple bi mogao skinuti Samsung s trona

Apple bi ove godine trebao preuzeti prvo mjesto na globalnom tržištu pametnih telefona i isporučiti više uređaja od Samsunga prvi put nakon 14 godina, objavio je Counterpoint Research
Prema podacima koje je objavio Counterpoint, Apple bi ove godine trebao isporučiti oko 243 milijuna iPhonea dok se Samsung procjenjuje na 235 milijuna isporuka. Time bi Apple završio s 19,4 posto udjela na globalnom tržištu pametnih telefona, a Samsung s 18,7 posto, piše CNBC.
Isporuke predstavljaju broj uređaja koje proizvođači šalju distributerima i trgovinama te nisu identične prodaji krajnjim korisnicima, ali pokazuju očekivanja tržišta i razinu potražnje. Appleov rezultat uvelike je poguran serijom iPhone 17, predstavljenom u rujnu, koja je, prema Counterpointu, imala iznimno snažnu blagdansku sezonu.
Prodaja modela iz serije iPhone 17 u SAD-u, uključujući iPhone Air, u prva četiri tjedna nakon lansiranja bila je 12 posto viša u odnosu na iPhone 16, ne računajući iPhone 16e. U Kini, jednom od ključnih Appleovih tržišta, prodaja je u istom razdoblju bila 18 posto viša nego ona prethodne generacije.
Prema riječima Yang Wanga, višeg analitičara Counterpointa, potražnju je pojačao i novi val zamjena starijih uređaja. 'Tijekom pandemije milijuni su korisnika kupili nove telefone, a sada ulaze u fazu nadogradnje.' Samsung bi istovremeno mogao imati više problema u nižoj i srednjoj klasi uređaja, gdje sve agresivnije nastupaju kineski proizvođači, što bi mu moglo otežati povratak na vrh, napominje Counterpoint.
Apple ostaje broj jedan barem do 2029. godine?
Counterpoint očekuje da će Apple zadržati vodeću poziciju na globalnom tržištu pametnih telefona do 2029. godine. Analitičari navode nekoliko razloga - 358 milijuna rabljenih iPhonea prodano je između 2023. i drugog tromjesečja ove godine, a velik dio tih korisnika u sljedećim će razdoblju vjerojatno prijeći na novi uređaj, stvarajući stabilnu bazu buduće potražnje.
Appleu je pomoglo to što su carine imale manji učinak nego što se očekivalo zahvaljujući privremenom trgovinskom primirju SAD-a i Kine, što je stabiliziralo opskrbne lance.
Tvrtka je profitirala i od slabijeg američkog dolara te otpornijeg gospodarskog okruženja, što je podiglo povjerenje potrošača. 'Uz ove strukturne vjetrove u leđa, Apple je u vrlo dobroj poziciji da 2025. prestigne Samsung po godišnjim isporukama', kaže Wang.
Counterpoint očekuje da će Apple iduće godine lansirati pristupačniji iPhone 17e te svoj prvi preklopni iPhone. Analitičari navode i utjecaj najavljenih poboljšanja Siri te velike redizajnirane generacije iPhonea 2027., što bi također trebalo učvrstiti Appleovu prednost.
'Širenjem linije kroz više cjenovnih razreda, uključujući seriju 'e', te mogućim prilagodbama ciklusa lansiranja Pro i osnovnih modela, Apple se strateški pozicionira da iskoristi veću potražnju među ambicioznim kupcima, posebno na tržištima u razvoju', navodi Counterpoint.
Uz rastuću sklonost potrošača ekosustavu iOS, visoku kompatibilnost uređaja i velik broj starijih modela koji su spremni za zamjenu, analitičari zaključuju da će Apple 'zadržati prednost pred ostalim proizvođačima pametnih telefona do kraja desetljeća'.