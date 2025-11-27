Nakon 14 godina dugih godina Apple bi mogao skinuti Samsung s trona

Apple bi ove godine trebao preuzeti prvo mjesto na globalnom tržištu pametnih telefona i isporučiti više uređaja od Samsunga prvi put nakon 14 godina, objavio je Counterpoint Research

Prema podacima koje je objavio Counterpoint, Apple bi ove godine trebao isporučiti oko 243 milijuna iPhonea dok se Samsung procjenjuje na 235 milijuna isporuka. Time bi Apple završio s 19,4 posto udjela na globalnom tržištu pametnih telefona, a Samsung s 18,7 posto, piše CNBC.

Isporuke predstavljaju broj uređaja koje proizvođači šalju distributerima i trgovinama te nisu identične prodaji krajnjim korisnicima, ali pokazuju očekivanja tržišta i razinu potražnje. Appleov rezultat uvelike je poguran serijom iPhone 17, predstavljenom u rujnu, koja je, prema Counterpointu, imala iznimno snažnu blagdansku sezonu. Prodaja modela iz serije iPhone 17 u SAD-u, uključujući iPhone Air, u prva četiri tjedna nakon lansiranja bila je 12 posto viša u odnosu na iPhone 16, ne računajući iPhone 16e. U Kini, jednom od ključnih Appleovih tržišta, prodaja je u istom razdoblju bila 18 posto viša nego ona prethodne generacije. Prema riječima Yang Wanga, višeg analitičara Counterpointa, potražnju je pojačao i novi val zamjena starijih uređaja. 'Tijekom pandemije milijuni su korisnika kupili nove telefone, a sada ulaze u fazu nadogradnje.' Samsung bi istovremeno mogao imati više problema u nižoj i srednjoj klasi uređaja, gdje sve agresivnije nastupaju kineski proizvođači, što bi mu moglo otežati povratak na vrh, napominje Counterpoint.

iPhone 17 službeno stigao u Hrvatsku Izvor: tportal.hr / Autor: Damir Rukavina / tportal.hr / Neven Bučević / Apple / Hrvatski Telekom