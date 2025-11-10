Insajderi najavljuju: Hoće li ovako izgledati Samsung Galaxy S26?

Makar imamo još podosta vremena od službenog izlaska novih Samsugovih telefona, već su izronile prve informacije od njihovom redizajnu

Glasine o nadolazećoj seriji Galaxy S26 polako se zahuktavaju. Najnovije neslužbene informacije o novoj seriji Samsungovih telefona upućuju na značajne promjene u dizajnu. Prema najnovijim informacija leakera, Samsung će novu seriju flagship uređaja predstaviti 25. veljače 2026. u sklopu događaja Galaxy Unpacked. Uglavnom, najnoviji info o Galaxyju S26 dolazi od insajdera Ice Universea koji tvrdi da će telefon biti tanji i zaobljeniji: samo 6,9 mm, što je 0,3 mm tanje od prošlogodišnjeg S25 (7,2 mm).

U skici priloženoj uz izvještaj vidi se i nova vertikalna kamera, čime se prekida s minimalističkim pristupom bez otočića koji je obilježio posljednje tri generacije. Ipak, tanji dizajn ponovno otvara pitanje kapaciteta baterije, koji bi mogao biti kompromitiran smanjenjem prostora u kućištu.

