Insajderi najavljuju: Hoće li ovako izgledati Samsung Galaxy S26?

Makar imamo još podosta vremena od službenog izlaska novih Samsugovih telefona, već su izronile prve informacije od njihovom redizajnu
Glasine o nadolazećoj seriji Galaxy S26 polako se zahuktavaju. Najnovije neslužbene informacije o novoj seriji Samsungovih telefona upućuju na značajne promjene u dizajnu. Prema najnovijim informacija leakera, Samsung će novu seriju flagship uređaja predstaviti 25. veljače 2026. u sklopu događaja Galaxy Unpacked.
Uglavnom, najnoviji info o Galaxyju S26 dolazi od insajdera Ice Universea koji tvrdi da će telefon biti tanji i zaobljeniji: samo 6,9 mm, što je 0,3 mm tanje od prošlogodišnjeg S25 (7,2 mm).
U skici priloženoj uz izvještaj vidi se i nova vertikalna kamera, čime se prekida s minimalističkim pristupom bez otočića koji je obilježio posljednje tri generacije. Ipak, tanji dizajn ponovno otvara pitanje kapaciteta baterije, koji bi mogao biti kompromitiran smanjenjem prostora u kućištu.
Zaslon će, prema informacijama, biti nešto veći, odnosno 6,3 inča u odnosu na 6,2 inča kod prethodnika, a dio izvora navodi da bi mogao dobiti i višu rezoluciju, istu kao kod modela Ultra. Serija S26 ponovno se fokusira na tri varijante: standardni, Plus i Ultra. Model Edge navodno je otkazan.
Za Galaxy S26 Ultra očekuju se izraženije zaobljeni rubovi, što bi označilo odmak od dosadašnjeg, kockastijeg Note-inspiriranog dizajna. Ovime bi Ultra model dobio mekši, vizualno pristupačniji izgled, piše Notebook Check.
Svi modeli trebali bi dolaziti s operativnim sustavom Android 16 i sučeljem One UI 8.5. Iako su informacije zasad neslužbene i ponegdje kontradiktorne, jasni obrisi nove generacije upućuju na tanji, elegantniji i vizualno prepoznatljiviji Galaxy S26. Konačne tehničke specifikacije očekuju se kako se približava početak masovne proizvodnje.