Izdržljiva konstrukcija i izvrsna AI kamera: Isprobali smo Honor Magic8 Pro

Honor je novim flagship Androidom Magic8 Pro cijelu priču vezao uz izdržljivost i ona do velike mjere drži vodu. Makar, iskreno, nisam onaj tip recenzenta koji će ići provjeravati je li obećanje o izdržljivosti telefona vrijednog oko 1200 eura opravdano ili ne, potaknut izbjegavanjem ideje da testni uređaj vraćam s razbijenim staklom ili izgrebenim okvirom, morao sam se osloniti na ono što sam vidio iz prve ruke tijekom službene premijere u Sloveniji.

Naime telefon o kojem pišem na papiru izgleda kao novo svjetsko čudo. Nije preskup za flagship, dolazi s jako dobrim procesorom, izvrsnom baterijom i jako dobrim OLED ekranom, a sve zaokružuje tvrdnja da je 'praktički neuništiv'.

E sad, koliko sam imao prilike vidjeti, zbilja je izdržljiviji od prosjeka. Može sjediti u džepu punom ključeva bez izgrebenog ekrana kao posljedice, padovi na pod ne predstavljaju mu prevelik problem osim, naravno, ako pljusne pod nekim ne toliko dobrim kutom i napravi štetu na okviru ili zaslonu, no generalna ideja je tu - ovo je telefon koji je, ako pitate certifikate, u načelu otporniji od ostatka cjenovne klase.

Što se samog dizajna tiče, tu je prepoznatljivi otok za kamere na stražnjoj strani relativno tankog i aluminijskim okvirom oklopljenog sendviča od stakla. Telefon je taman dovoljno težak da odaje dojam kvalitete, a istovremeno dovoljno lagan da ugodno sjedi u ruci dok drugom skrolate ili igrate igre na blago zakrivljenom i vrlo svijetlom OLED ekranu.

Kad ga krenete testirati, Honor Magic8 Pro po maločemu odskače od očekivanog Androida – u krupnom planu su Googleove aplikacije i hrpa proizvođačkog bloatwarea, izbor među hrpom opcija za privatnost i sučelje koje će, ako ikad odlučite prijeći na iPhone, izgledati dosta prepoznatljivo. Tu je čak i posvećena tipka za AI/kameru, koju možete programirati da radi druge stvari u izborniku, a on, siguran sam, posve slučajno izgleda identično kao onaj za Action Button na iPhoneu.

Honor Magic8 Pro radi brzo i elegantno pri najžešćem multitaskingu, a AI značajke koje dolaze s njime daju dodatnu dozu produktivnosti i funkcionalnosti. Realno, neke od njih rade puno bolje od drugih, ali za osnovni kontekst, sav tekst koji označite možete sačuvati ili pretraživati te ubacivati u kontekstualno povezane aplikacije. Osim toga, može prepoznati lažne pozive, prevoditi pozive uživo i, za kraj, proteže krakove AI-a u funkcije same kamere, što je po meni njegov najbolji trik.

Naime veliku većinu fotografija moći ćete 'retuširati' umjetnom inteligencijom, bilo to izoštravanjem detalja, proširivanjem kadra ili micanjem neželjenih elemenata sa slike.

Stvar koja je ovdje najimpresivnija upravo je taj dio s izoštravanjem – on radi prilično dobro, čak bolje nego što sam očekivao. Ruku na srce, i dalje nije riječ o nekom čudu: nadoštukani elementi ponekad znaju biti potpuno besmisleni dok se AI-em pojačan tekst na natpisima ponekad pretvori u džumbus neprepoznatljivih slova.

Međutim, ako uzmem u obzir to da širokokutna i ultraširokokutna kamera rade fantastičan posao kad snimaju danju ili noću, cijela ova priča o poboljšanju umjetnom inteligencijom dođe kao mali bonus koji će nekima puno značiti.

Jedina stvar koja nije neka sreća su frontalni selfiji koji dijelove slike znaju zamutiti bez ikakvog razloga, kao i sam video koji, kako god ga snimao, uvijek ispada mutnije nego kod konkurencije.

Baterija i konačni dojam

Dojam o telefonu zaokružuje izvrsna baterija od 6270 mAh jer se može puniti snagom do 120 W žicom, 80 W bežično ili 5 W kad puni druge uređaje. Punjenje na adekvatnom punjaču je, tim rečeno, munjevito (0 do 100 u oko 40 minuta). Također, zahvaljujući izboru između nekoliko načina rada, može izdržati do dan i pol ako po njemu previše ne čačkate. Sve ovo objedinjuje se u vrlo intrigantan paket koji će prije svega privući korisnike kojima su važne izvrsna baterija, jako dobra kamera i gore navedena izdržljivost.

Honor Magic8 Pro je, na koncu, dobar telefon. Makar nije riječ o najjeftinijem flagshipu koji sam ikad testirao, ima elegantan dizajn, robusne funkcije i kvalitetne dodatne značajke koje mu definitivno pružaju dovoljno prednosti da u ovom trenu bude relevantan.