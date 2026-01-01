Švicarska uputila apel, Hrvatska odgovorila: Evo što dosad znamo o tragediji na skijalištu

Četrdeset ljudi je poginulo, a 115 je ozlijeđeno u požaru koji se dogodio na dočeku Nove godine u baru u poznatom skijalištu Crans- Montani, na jugozapadu Švicarske, objavila je u četvrtak poslijepodne švicarska policija, a vlasti isključuju mogućnost napada

Kako prenosi BBC, požar u baru Le Constellationu u skijalištu Crans-Montani izbio je u 1,30 sati po mjesnom vremenu. Vlasti su rekle da su u baru bili ljudi nekoliko nacionalnosti. Policija je objavila da je poginulo 40 ljudi, a 115 je ozlijeđeno, od kojih mnogi teško. Glavna regionalna tužiteljica rekla je da vlasti slučaj tretiraju kao požar i da je isključena mogućnost napada. Švicarski predsjednik Guy Parmelin rekao je da je to 'jedna od najgorih tragedija koja se dogodila u zemlji'. >>Tijek događanja 1. siječnja možete pročitati OVDJE.<< Hrvatska ponudila pomoć Nakon stravične tragedije na švicarskom skijalištu Crans-Montana, zemlja je zatražila pomoć Europske unije preko mehanizma za civilnu zaštitu. Hrvatska je odmah ponudila pomoć u zbrinjavanju stradalih osoba. 'Švicarska je danas poslijepodne zatražila pomoć u zbrinjavanju oko 100 ozlijeđenih osoba. Hrvatska vlada je ponudila pomoć u zbrinjavanju 10 pacijenata. Sada čekamo odluku Švicarske, odnosno hoće li prihvatiti pomoć ili ne, a onda se ide u organizaciju prijevoza i ostalog', objasnio je za Dnevnik Nove TV Davor Spevec, pomoćnik ravnatelja Civilne zaštite. Kako kaže, Švicarska nema određeni rok u kojem mora donijeti odluku, ali se ona očekuje kroz večer. 'Mi smo njima poprilično daleko, tako da ćemo vidjeti što će odlučiti. Poprilično je teško tako transportirati ozlijeđene', nadodao je.

🇨🇭🔥🎉 EN IMAGES - Une vidéo montre le tout début de l’incendie au bar « Le Constellation » à Crans-Montana (VS), au moment où le plafond s’enflamme. 20 Minuten) pic.twitter.com/ZfcoZt73WL — SuisseAlert (@SuisseAlert) January 1, 2026

Što se zna o žrtvama? Ozlijeđeni su prebačeni u bolnice širom Švicarske. Za prihvat ozlijeđenih pripremljen je i odjel za opekline u Milanu. Ravnateljica Sveučilišne bolnice u Lausannei rekla je za švicarski list da su njima do sada prebačena 22 pacijenta, većinom u dobi od 16 do 26 godina. Vlasti rade na identifikaciji žrtava kako bi tijela mogla biti vraćena obiteljima što je moguće prije, rekla je glavna regionalna tužiteljica Beatrice Pilloud. No talijanski veleposlanik u Švicarskoj upozorio je da bi identifikacija žrtava mogla potrajati tjednima. Talijanski ministar vanjskih poslova ranije je rekao da bi identifikacija mogla biti teška zbog teških opeklina. U baru su se nalazili ljudi nekoliko nacionalnosti. Talijansko ministarstvo vanjskih poslova reklo je za BBC da se nestalima smatra 16 talijanskih državljana te da ih je između 12 i 15 na liječenju u bolnici. Francuski mediji izvijestili su da je među ozlijeđenima najmanje dvoje francuskih državljana. Francuski predsjednik Emmanuel Macron ponudio je 'punu solidarnost Francuske i bratsku potporu' Švicarskoj. Britansko veleposlanstvo u Švicarskoj reklo je da prati situaciju, ali da od njega nije zatražena pomoć. Konzularno osoblje u pripravnosti je kako bi pomoglo pogođenim britanskim državljanima u slučaju da bude potrebno, navodi se u priopćenju Foreign Officea.

Što je uzrokovalo požar? Uzrok je trenutno nepoznat, ali vlasti kažu da početni dokazi ne upućuju na napad. Na pitanje o ranijim izvješćima o eksploziji, regionalni sigurnosni dužnosnik Stéphane Ganzer rekao je da 'požar nije uzrokovan detonacijom eksplozivne naprave, već je riječ o požaru koji, kako se razvija, uzrokuje eksploziju i opći požar u prostorijama'. Dvoje francuskih državljana koji su rekli da su u to vrijeme bili u baru opisali su kako su vidjeli konobaricu kako stavlja rođendansku svijeću na bocu šampanjca. 'Jedna od svijeća držana je preblizu stropu, koji se zapalio. U roku od nekoliko sekundi cijeli strop je bio u plamenu. Sve je bilo od drveta', rekli su Emma i Albane za francuski medij BFMTV. Evakuaciju su opisali kao 'vrlo tešku' jer je put za bijeg bio 'uzak', a stepenice za izlazak van 'još uže'. Na konferenciji za novinare u četvrtak, tužiteljica Pilloud također je rekla da su stubišta izgledala uska, ali da će istraga procijeniti jesu li bila u skladu sa zahtjevima. Regionalni zapovjednik policije Frédéric Gisler rekao je da se dim prvi put pojavio iz bara oko 1,30 po lokalnom vremenu, nakon čega su pozvane hitne službe. Prvi policajci brzo su stigli na mjesto događaja, a zatim su raspoređene i velike spasilačke ekipe, rekao je Gisler.

Što znamo o baru Le Constellation u Crans-Montani? Le Constellation je veliki bar u švicarskom skijalištu Crans-Montana koji postoji već dugi niz godina. Iako je samo odmaralište prilično luksuzno, Le Constellation nije bio osobito otmjen, izvijestila je iz odmarališta Silvia Costeloe s BBC-a. Na katu se nalazi prostor s TV ekranima gdje ljudi idu gledati nogometne utakmice. Dolje je veliki bar gdje su ljudi vjerojatno pili i plesali. Bar je mogao primiti do 300 ljudi i imao je malu terasu, iako nije poznato koliko je ljudi bilo tamo u vrijeme požara. Božićni i novogodišnji blagdani jedno su od najprometnijih razdoblja u godini za alpska skijališta, a vjerojatno je da je bar bio pun Švicaraca i turista koji su slavili početak 2026. godine. Izjave svjedoka 'Moglo se vidjeti narančasto, žuto, crveno', rekao je Dubois za Reuters, opisujući kaotične scene dok su prolaznici i hitne službe zajedno radili na izvlačenju žrtava. Svjedok je opisao kako su ljudi koji su uspjeli pobjeći iz goruće zgrade izlazili na ledeni noćni zrak. 'Dakle, jedan od prioriteta bio je ugrijati sve... korištene su zavjese restorana', rekao je. U blizini bara lokalni stanovnik Samuel Rapp, 21, večerao je u meksičkom restoranu kada je čuo za požar. Požurio je sa svojom djevojkom u Le Constellation. 'Policija i bolničari... već su postavili zaštitni perimetar', rekao je za Reuters. 'Ljudi su vrištali, a neki ljudi su ležali na tlu, vjerojatno mrtvi. Imali su jakne prebačene preko lica.' Požar je izbio u baru u 1,30 ujutro. Uzrok požara, koji je u početku prijavljen kao eksplozija, još nije do kraja jasan, no vlasti su rekle da se čini da se radi o nesreći, a ne o napadu te da je eksploziju izazvao požar koji je, po svemu sudeći, izazvala zapaljena svijeća.

