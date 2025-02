Što bi se dogodilo da asteroid Bennu udari u Zemlju? Projekcije nisu optimistične

Asteroid Bennu, koji ima promjer od otprilike 0,5 kilometara, 24. rujna 2182. godine ima 0,037 posto šanse za sudar sa Zemljom. Iako se ta vjerojatnost čini malom, Bennu je i dalje jedan od najopasnijih poznatih asteroida u Sunčevom sustavu. Znanstvenici iz Južne Koreje proveli su istraživanje kako bi procijenili moguće posljedice njegovog udara i otkrili da bi takav događaj mogao izazvati nagli pad temperatura i globalnu nestašicu hrane, s efektima koji bi trajali između tri i četiri godine, piše Gizmodo.

Posljedice udara

Udar Bennua bi izbacio između 100 i 400 milijuna tona prašine u atmosferu, što bi značajno smanjilo količinu sunčeve svjetlosti koja dopire do površine planeta. Prema istraživanju objavljenom u časopisu Science Advances, to bi dovelo do globalnog pada temperatura za četiri stupnja Celzijusa, smanjenja količine kiše za 15 posto i ozbiljnog oštećenja ozonskog omotača za čak 32 posto. Kao rezultat, fotosinteza bi se smanjila za 20 do 30 posto, što bi imalo katastrofalne posljedice na poljoprivredu i opskrbu hranom.