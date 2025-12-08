Macron priredio svečanu večeru za Plenkovića, pa 'bocnuo' Hrvatsku

Francuski predsjednik Emmanuel Macron priredio je u ponedjeljak svečanu večeru za hrvatsko političko i gospodarsko izaslanstvo koje predvodi premijer Andrej Plenković

Macron je u zdravici izrazio zadovoljstvo razvojem francusko-hrvatske suradnje, posebno u obrani, s trgovinskom razmjenom koja je od 2021. povećana za 40 posto. Ranije je na konferenciji za novinare rekao da je pristupanje Hrvatske Europskoj uniji “uspješna priča”.

Andrej Plenković, Ana Maslać Plenković Izvor: Profimedia / Autor: Jeanne Accorsini / Sipa Press / Profimedia





Francuski predsjednik zahvalio je na pronalasku posmrtnih ostataka Jean Michela Nicoliera, Francuza koji sudjelovao u obrani Vukovara 1991. godine. Plenković je za Nicoliera rekao da je bio "mladić odan pravdi i slobodi koji je došao braniti Vukovar, prvi europski grad opkoljen i uništen bombama nakon 1945.”

Francuski predsjednik je u govoru “bocnuo” Hrvatsku, kazavši da je ona omiljeni protivnik njegove zemlje u nogometu. “Svaki put kad igramo s Hrvatskom postanemo svjetski prvaci, kao što je bio slučaj 1998. i 2018.”.

Dobro došli u Francusku, dragi @AndrejPlenkovic.



Velik je to dan za odnose koji povezuju Hrvatsku i Francusku.



Dajemo novi zamah našem strateškom partnerstvu: gospodarska razmjena, suradnja u području obrane s Rafale i Caesar,… pic.twitter.com/8PAvBlKAq7 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 8, 2025

Plenković je za hrvatske poslovne ljude koji su sudjelovali na hrvatsko-francuskom gospodarskom forum rekao da su "dokaz onoga što je Hrvatska danas - dinamična, inovativna europska zemlja”.

Après nos discussions approfondies aujourd’hui au cours desquelles nous avons abordé de nombreux sujets bilatéraux, européens et internationaux, à l’occasion d’un dîner offert ce soir au Palais de l’Elysée par @EmmanuelMacron et Madame Brigitte Macron en l’honneur de la… pic.twitter.com/iYWwn3SWSc — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) December 8, 2025