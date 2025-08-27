Tražite nešto online i ne nalazite to na Googleu? Evo pet alternativa

Shodan se često opisuje kao Google za računala. Umjesto indeksiranja web stranica, mapira uređaje povezane s internetom, od pametnih televizora do industrijskih sustava, i indeksira detalje.

Na primjer, upišite web kamera u traku za pretraživanje i prikazat će izložene kamere na webu. Sada pretražite zadanu lozinku i vidjet ćete usmjerivače i baze podataka koji i dalje koriste tvorničke prijave poput admin/admin.

Shodan vam ne dopušta prijavu, ali jasno daje do znanja koliko uređaja ostaje neosigurano jednostavno zato što nitko nije promijenio zadane postavke.

Shodan možete koristiti za reviziju svojih mreža, pronalaženje zaboravljenih web poslužitelja ili pogrešno konfiguriranih baza podataka prije nego što to učine napadači.

Možete pretraživati ​​po državi, broju porta, operativnom sustavu ili određenim verzijama proizvoda. Besplatna razina daje vam 50 rezultata po pretraživanju.

Wayback Machine omogućuje pregled starih inačica bilo koje web stranice.

Ali, vjerojatno ne znate kako ima i napredno pretraživanje, koje omogućuje filtriranje prema vrsti datoteke, URL obrascima ili određenom sadržaju na milijunima arhiviranih stranica, uključujući datoteke koje su tvrtke uklonile prije više godina, misleći kako su zauvijek nestale.

Novinari ga koriste za snimanje snimaka web stranica za koje sumnjaju kako bi kasnije mogle biti uređene ili izbrisane, a pravni timovi oslanjaju se na arhivirane stranice kako bi pružili dokaze o tvrdnjama koje su tvrtke kasnije pokušale poreći.