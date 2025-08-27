Tražite nešto online i ne nalazite to na Googleu? Evo pet alternativa

Googleova tražilica odlično funkcionira za općenite upite, ali postoje deseci specijaliziranih alternativa koje rade stvari koje Google ne može - ili neće
Ovih pet alata pretražuje arhivirane web stranice, skenira repozitorije računalnog koda, pronalazi izložene uređaje i agregira rezultate bez praćenja.
Shodan
Shodan se često opisuje kao Google za računala. Umjesto indeksiranja web stranica, mapira uređaje povezane s internetom, od pametnih televizora do industrijskih sustava, i indeksira detalje.
Na primjer, upišite web kamera u traku za pretraživanje i prikazat će izložene kamere na webu. Sada pretražite zadanu lozinku i vidjet ćete usmjerivače i baze podataka koji i dalje koriste tvorničke prijave poput admin/admin.
Shodan vam ne dopušta prijavu, ali jasno daje do znanja koliko uređaja ostaje neosigurano jednostavno zato što nitko nije promijenio zadane postavke.
Shodan možete koristiti za reviziju svojih mreža, pronalaženje zaboravljenih web poslužitelja ili pogrešno konfiguriranih baza podataka prije nego što to učine napadači.
Možete pretraživati po državi, broju porta, operativnom sustavu ili određenim verzijama proizvoda. Besplatna razina daje vam 50 rezultata po pretraživanju.
Archive.org Wayback Machine
Wayback Machine omogućuje pregled starih inačica bilo koje web stranice.
Ali, vjerojatno ne znate kako ima i napredno pretraživanje, koje omogućuje filtriranje prema vrsti datoteke, URL obrascima ili određenom sadržaju na milijunima arhiviranih stranica, uključujući datoteke koje su tvrtke uklonile prije više godina, misleći kako su zauvijek nestale.
Novinari ga koriste za snimanje snimaka web stranica za koje sumnjaju kako bi kasnije mogle biti uređene ili izbrisane, a pravni timovi oslanjaju se na arhivirane stranice kako bi pružili dokaze o tvrdnjama koje su tvrtke kasnije pokušale poreći.
PublicWWW
Ako želite znati kako je izgrađena popularna web stranica i koje tehnologije koristi, možete pokrenuti alate za razvojne programere i ručno pregledati izvorni računalni kod.
Ili možete koristiti PublicWWW za pretraživanje 477 milijuna web stranica odjednom. Indeksira stranice kao što su HTML, JavaScript i CSS koje možete koristiti za pronalaženje web stranica koje koriste isti pristupnik za plaćanje, alat za analitiku ili verziju okvira.
PublicWWW također odlično funkcionira za istraživanje. Možete ga koristiti za pronalaženje web stranica u vlasništvu iste tvrtke pomoću Google Analytics ID-a. Međutim, uglavnom ga koriste timovi za praćenje tehnoloških paketa konkurenata, poput alata za plaćanje ili widgeta za chat.
Ograničenje je što indeksira samo početne stranice, ali to je obično dovoljno. Većina web odredišta otkriva informacije u svom izvornom kodu, uključujući ID-ove praćenja, blokove komentara i verzije okvira. Dakle, sve što trebate znati o tehnologiji web-mjesta obično se nalazi na naslovnici.
Grep.app
Grep.app (sada u vlasništvu Vercela) je besplatni alat za pretraživanje koda koji omogućuje trenutno pretraživanje bilo kojeg javnog repozitorija na GitHubu.
Za razliku od ugrađenog pretraživanja GitHuba, podržava regularne izraze, pa možete tražiti složene obrasce u različitim programskim jezicima umjesto samo običnog teksta. Možete i izravno prijeći na određeni projekt pomoću prečaca poput grep.app/owner/repo.
To je praktičan način za pronalaženje primjera stvarnog koda. Kada naiđete na problem, zalijepite poruku o pogrešci i pogledajte kako su ga drugi programeri riješili ili potražite obrasce validacije i potpise funkcija kada vam je potrebna brza inspiracija.
SearXNG
SearXNG je agregator tražilica otvorenog koda usmjeren na privatnost koji prikazuje rezultate iz više od 230 izvora, a istovremeno uklanja svaki tragač, kolačić i pokušaj otiska prsta. Različite tražilice izvrsno se snalaze u drugim stvarima. SearXNG ih sve kombinira, uklanjajući duplikate i rangirajući prema relevantnosti među izvorima.
Podržava sve napredne operatore koje poznajete s Googlea, poput site: i filetype:, kao i neke koje ne poznajete, poput !images, !news, !papers. Također može pronaći akademske radove, vijesti od određenih datuma i slike bez vodenih žigova iz specijaliziranih baza podataka koje Google neće indeksirati, piše Make Use Of.