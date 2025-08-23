Google Drive može biti uredno posložen i organiziran. Evo kako to možete postići

Kako biste to izbjegli, donosimo nekoliko savjeta pomoću kojih možete organizirati Drive u pregledan sustav s lako dostupnim materijalima.

Već i nakon kratkog intenzivnog korištenja Google Drive se može pretvoriti u kaotičnu zbirku datoteka razasutih posvuda, u kojoj postaje gotovo nemoguće pronaći brzo ono što vam treba.

Jednostavna struktura

Temelj svakog organiziranog sustava za pohranu počinje logičkom strukturom mapa. Temeljem onog što vam je potrebno za sortiranje sadržaja, izradite mape kao što su Posao, Resursi, Osobno i tome slično.

Nemojte to napraviti napamet, već kategorije odredite prema zahtjevima onog što radite. Kad je riječ o mapama, nastojte nikada ne ići dublje od tri razine, kako ne biste morali duboko kopati kako biste došli do pojedinih datoteka.

Svakoj glavnom mapi dodijelite naziv u skladu s prethodnima.

Jasna hijerarhija također je praktična ako često prenosite datoteke između korisničkih računa pri Google Drivu ili kad trebate odmah osloboditi prostor za pohranu.

Držite se dosljednih naziva

Dosljedan sustav imenovanja datoteka eliminira nagađanje prilikom pretraživanja stotina dokumenata.

Kako će to izgledati ovisi o materijalima koje pohranjujete. Ako je kronološki pregled važan, možda je dobra ideja staviti prvo datum u formatu GGGG-MM-DD kako bi datoteke bile automatski sortirane po njemu.

Nakon datuma možete staviti opis sadržaja (nacrt, završna inačica, pregled, predložak i tome slično), kako bi odmah bilo jasno o čemu se radi.

Koristite li kratice, pazite neka i one budu dosljedne.

Izbjegavajte korištenje posebnih znakova poput &, % ili # u nazivima datoteka kad god je to moguće, kako bi izbjegli moguće komplikacije pri pretraživanju ili probleme s kompatibilnošću s drugim sustavima.

Koristite trikove pri pretraživanju

Pretraživanje Drivea podržava puno više mogućnosti od pukih ključnih riječi.

Primjerice, owner: operator pronaći će datoteke određenih osoba. Ako upišete owner:matija@tvrtka.hr, vidjet ćete sve što je Matija koji koristi tu adresu podijelio s vama.

Filtriranje formata također funkcionira s type:pdf, type:spreadsheet ili type:presentation kako bi se suzili rezultati prema vrsti datoteke.