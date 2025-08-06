Otkrivamo: Grad Split od Vlade traži hrvatsku 'tvornicu umjetne inteligencije'

Grad Split uputit će inicijativu prema Ministarstvu pravosuđa i uprave da na svom području - preciznije, u sklopu kompleksa Tehnološkog parka Dračevac - smjesti budući nacionalni Centar umjetne inteligencije, odnosno jednu od europskih 'AI tvornica', doznaje tportal

O ovoj temi rubno se razgovaralo prilikom nedavnog posjeta premijera Andreja Plenkovića i njegovih ministara Splitu, kada je novi gradonačelnik Tomislav Šuta najavio ovu splitsku ambiciju. Šuta je o ovoj temi govorio i u svojoj predizbornoj kampanji, kada je kao potencijalnu lokaciju za Centar umjetne inteligencije naveo dio prostora kojega danas koristi Brodosplit, kojemu će evidentno biti oduzeta koncesija za barem dio od 400 tisuća kvadrata zemljišta, odnosno pomorskog dobra. U međuvremenu je ipak odlučeno da će se projekt razvijati na lokaciji Dračevac, gdje je prije nekoliko godina otvoren najveći tehnološki park u Hrvatskoj vrijedan 26 milijuna eura.

Već postoje urbanistički planovi i lokacijske dozvole za gradnju novih objekata u sklopu tog kompleksa, nema problema oko vlasništva nad zemljištem, a upravo se grade i nove prometnice u sklopu obližnje splitske obilaznice. Infrastruktura je na solidnom nivou, a dodatno će se unaprijediti kada ovdje počne gradnja novog, najmanje 100 milijuna eura vrijednog prometnog centra. Splitska IT zajednica podržava projekt Kako je tportalu potvrđeno iz splitske gradske uprave, samog Tehnološkog centra te Razvojne agencije 'RaST', posljednjih tjedana njihovi stručnjaci pripremaju inicijativu za izgradnju 'AI tvornice', a u tome imaju podršku sve snažnije splitske IT zajednice - među kojima i tvrtki koje se već bave implementacijom umjetne inteligencije. Upravo u Tehnološkom parku na Dračevcu razvio se solidan ekosustav ovakvih tvrtki, te su njegovi kapaciteti već gotovo potpuno popunjeni.

Tvornice umjetne inteligencije su, kako se objašnjava, 'dinamični ekosustavi koji potiču inovacije, suradnju i razvoj u području umjetne inteligencije'. Njima se objedinjuju računalna snaga, podaci i talenti kako bi se stvorili najsuvremeniji modeli i aplikacije umjetne inteligencije. Njima se potiče suradnja diljem Europe povezivanjem superračunalnih centara, sveučilišta, malih i srednjih poduzeća (MSP-ova), industrije i financijskih aktera. Tvornice umjetne inteligencije služe i kao središta koja pokreću napredak u primjenama umjetne inteligencije u različitim sektorima kao što su zdravstvo, proizvodnja, financije i drugo. U razdoblju od iduće dvije godine na razini Europske unije planirano je petnaestak lokacija za AI tvornice te nekoliko manjih 'antena', a nabavlja se i desetak novih AI superračunala. Na razini Europske unije osigurano je 10 milijardi eura za potporu razvoju ovih kapaciteta, potom još 20 milijardi eura za pet 'gigatvornica umjetne inteligencije', te više milijardi za dodatna ulaganja na ovom području. Za provedbu ove strategija u Hrvatskoj nadležno je Ministarstvo pravosuđa i uprave Damira Habijana, kojega će Šuta u idućim danima pozvati kako bi se upoznao s inicijativom i posjetio Tehnološki park na Dračevcu.

