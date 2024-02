Umjetna inteligencija i autorska prava: Čeka nas duga i neizvjesna bitka

Kršenje autorskih prava bit će teško dokazati

Modele generativne umjetne inteligencije ChatGPT trenira se na ogromnim količinama podataka i informacija da bi naučili kako proizvesti sadržaj sličan ljudskom.

Krši li sadržaj koji proizvode autorska prava? To ovisi o stupnju u kojem koriste izvorni materijal.

Ako, primjerice, imaju istu radnju i likove kao i neki od romana korištenih u obuci, to bi se moglo smatrati kršenjem autorskih prava (naravno, ako već nisu u javnoj domeni). Ali ako samo oponašaju određeni stil pisanja, to vjerojatno ne bi predstavljalo problem, strogo pravno gledano.

OpenAI i Google pružili su slične argumente za obuku strojnog učenja krajem prošle godine u odvojenim odgovorima poslanim u US Copyright Office, u sklopu istrage te institucije vezane uz umjetnu inteligenciju i autorska prava.

Google je usporedio alate za obuku umjetne inteligencije s prethodnim sudskim slučajem, navodeći da se 'čin čitanja knjige i učenja činjenica i ideja unutar nje' ne bi računao kao kršenje prava.

OpenAI je naglasio da njegovi sustavi ne spremaju kopije i da bi trebali generirati novi sadržaj. Problematičan može biti način stjecanja podataka za obuku.

Ako su tvrtke svoje modele punile legalno kupljenim ili javno dostupnim sadržajem, to nije nezakonito. Kreatori sadržaja mogu se, dakle, pokušati pozvati na korištenje njihovih djela bez dozvole i/ili odgovarajuće naknade. To je, naravno, moguće samo ako su svjesni toga da je do takvog korištenja doista došlo.

Nekoliko većih tužbi

U Sjedinjenim Državama pokrenuto je nekoliko većih tužbi te vrste.

Primjerice, New York Times tužio je OpenAI zbog korištenja njegovih članaka za obuku, tvrdeći da je to dovelo do zakonske i stvarne štete koja se mjeri u milijardama američkih dolara.