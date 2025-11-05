Ozbiljan propust u Bruxellesu: Privatni podaci dužnosnika EU-a završili na crnom tržištu

Europska komisija potvrdila je da je upoznata sa 'zabrinjavajućim zaključcima' istrage pa je kao odgovor izdala nove smjernice zaposlenicima o postavkama praćenja oglasa na službenim i privatnim uređajima te obavijestila druge institucije EU-a.

Prema istraživačima, tri visoka dužnosnika Europske unije identificirana su među korisnicima čiji su 'anonimni' podaci o kretanju bili dostupni za kupnju, uz podatke o uređajima koji su se nalazili na lokacijama NATO-a i belgijskih vojnih baza, piše Politico .

Istraga otkrila sustavnu prodaju podataka

Istraživanje su zajednički proveli belgijski L'Echo, francuski Le Monde, njemački javni servisi BR / ARD, portal Netzpolitik.org i nizozemski BNR nieuwsradio. Novinari su se predstavili kao zaposlenici marketinške agencije i uspjeli od posrednika u trgovini podacima (data brokers) kupiti stotine milijuna lokacijskih zapisa s mobitela u Belgiji.

Ti posrednici prikupljaju i preprodaju baze osobnih informacija dobivene iz mobilnih aplikacija i internetskog praćenja korisnika. Iako se podaci službeno vode kao anonimni, kombinacijom više njih moguće je vrlo precizno rekonstruirati nečije kretanje i identificirati pojedince.

Analitičkom obradom tih podataka novinari su uspjeli otkriti imena, prezimena i navike najmanje pet osoba koje rade ili su radile za institucije EU-a, među kojima su troje 'na vrlo odgovornim položajima'. Dvoje od njih potvrdilo je da se prikupljeni podaci poklapaju s njihovim kućnim adresama, uredima i putnim rutama.

Stručnjaci upozoravaju da slučaj otvara ozbiljna pitanja o sigurnosti europskih institucija jer bi takvi podaci, iako formalno anonimni, mogli omogućiti praćenje dužnosnika, špijunažu ili ucjene. Europska komisija zasad nije objavila tko su pogođeni dužnosnici ni koje će konkretne mjere poduzeti, no izvori bliski istrazi navode da će se pooštriti nadzor nad korištenjem aplikacija i oglašivačkih alata na službenim uređajima EU-a.