'KUMA AI-A'

Jedina žena među pionirima umjetne inteligencije: Tko je Fei-Fei Li

Damir Rukavina

06.11.2025 u 08:00

Fei-Fei Li
Fei-Fei Li Izvor: Profimedia / Autor: JUSTIN TALLIS / AFP / Profimedia
Bionic
Reading

Profesorica Fei-Fei Li dobit će nagradu za doprinos napretku umjetne inteligencije

Fei-Fei Li, poznata kao 'kuma umjetne inteligencije', u razgovoru za BBC izjavila je da je ponosna na to što je jedina žena među sedam pionira umjetne inteligencije kojima je britanski kralj Charles u srijedu uručio nagradu Queen Elizabeth za inženjerstvo.

Kralj je na svečanosti u Palači sv. Jakova dodijelio to priznanje Fei-Fei Li te Yoshui Bengiju, Billu Dallyju, Geoffreyju Hintonu, Johnu Hopfieldu, osnivaču Nvidije Jensenu Huangu i Yannu LeCunu, glavnom znanstveniku za umjetnu inteligenciju u Meti. Prepoznati su zbog ključnih doprinosa razvoju modernog strojnog učenja, temelja današnjeg napretka umjetne inteligencije.

Dr. Hinton, prof. Bengio i dr. LeCun već su 2018. zajednički nagrađeni Turingovom nagradom, čime su stekli naziv 'kumova umjetne inteligencije', a Fei-Fei Li je prihvatila to da se o njoj govori kao o 'kumi AI-a', iako priznaje da je isprva oklijevala.

'Nisam se željela tako nazivati', rekla je. 'Ali shvatila sam da bi odbijanjem toga propustila priliku da se znanstvenice i inženjerke jednako priznaju. Muškarce se lako naziva 'kumovima' ili 'očevima osnivačima', pa sam odlučila prihvatiti taj naziv u ime svih mladih žena koje dolaze.'

vezane vijesti

Rođena u Kini, Fei-Fei Li emigrirala je u Sjedinjene Države kao tinejdžerica te je ostvarila karijeru u računalnim znanostima. Danas je sudirektorica Instituta za humanocentričnu umjetnu inteligenciju na Stanfordu, kao i suosnivačica te direktorica tvrtke World Labs.

Njezina najpoznatija zasluga je projekt ImageNet, a on je omogućio velik napredak u računalnom vidu. Sa studentima je Li izgradila velike baze podataka s milijunima označenih slika, na kojima se temelji većina današnjih AI sustava.

'Taj je skup podataka otvorio branu za razvoj AI-a temeljenog na podacima', istaknula je. Li smatra da će sljedeći važan korak u razvoju umjetne inteligencije biti njezina sposobnost interakcije sa svijetom oko sebe, što bi moglo 'osnažiti' ljude u područjima poput robotike, dizajna, arhitekture i kreativnosti.

'Apokaliptične prognoze su pretjerane'

Ovo će biti prvi put da se svih sedam laureata okuplja uživo, a njihova stajališta o rizicima AI-a nisu uvijek usklađena. Dr. Hinton više je puta upozoravao da AI može predstavljati 'egzistencijalnu prijetnju', no LeCun tvrdi da su apokaliptične prognoze pretjerane.

Li zauzima pragmatičan stav i smatra da su rasprave među znanstvenicima korisne. 'Tema poput umjetne inteligencije zahtijeva zdrave rasprave i javni dijalog. Brinu me obje krajnosti - i pretjeran alarmizam i pretjeran optimizam. Željela bih da se o AI-u komunicira utemeljeno na činjenicama i znanosti', kazala je.

Nagrada Queen Elizabeth za inženjerstvo dodjeljuje se svake godine onima čiji su izumi globalno doprinijeli čovječanstvu. Među ranijim dobitnicima je i sir Tim Berners-Lee, tvorac World Wide Weba. Predsjednik zaklade nagrade, lord Vallance, izjavio je da ovogodišnji laureati 'predstavljaju ono najbolje u inženjerstvu' i pokazuju 'kako tehnologija može istodobno unaprijediti život i očuvati planet'.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
APLIKACIJE ZA UPOZNAVANJE

APLIKACIJE ZA UPOZNAVANJE

Tinder će vam uskoro kopati po fotografijama, ali samo ako mu dopustite
SURADNJA S ANTHROPICOM

SURADNJA S ANTHROPICOM

U islandskim školama AI će pomagati učiteljima u planiranju nastave
'KUMA AI-A'

'KUMA AI-A'

Jedina žena među pionirima umjetne inteligencije: Tko je Fei-Fei Li

najpopularnije

Još vijesti