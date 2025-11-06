Jedina žena među pionirima umjetne inteligencije: Tko je Fei-Fei Li

Profesorica Fei-Fei Li dobit će nagradu za doprinos napretku umjetne inteligencije
Fei-Fei Li, poznata kao 'kuma umjetne inteligencije', u razgovoru za BBC izjavila je da je ponosna na to što je jedina žena među sedam pionira umjetne inteligencije kojima je britanski kralj Charles u srijedu uručio nagradu Queen Elizabeth za inženjerstvo.
Kralj je na svečanosti u Palači sv. Jakova dodijelio to priznanje Fei-Fei Li te Yoshui Bengiju, Billu Dallyju, Geoffreyju Hintonu, Johnu Hopfieldu, osnivaču Nvidije Jensenu Huangu i Yannu LeCunu, glavnom znanstveniku za umjetnu inteligenciju u Meti. Prepoznati su zbog ključnih doprinosa razvoju modernog strojnog učenja, temelja današnjeg napretka umjetne inteligencije.
Dr. Hinton, prof. Bengio i dr. LeCun već su 2018. zajednički nagrađeni Turingovom nagradom, čime su stekli naziv 'kumova umjetne inteligencije', a Fei-Fei Li je prihvatila to da se o njoj govori kao o 'kumi AI-a', iako priznaje da je isprva oklijevala.
'Nisam se željela tako nazivati', rekla je. 'Ali shvatila sam da bi odbijanjem toga propustila priliku da se znanstvenice i inženjerke jednako priznaju. Muškarce se lako naziva 'kumovima' ili 'očevima osnivačima', pa sam odlučila prihvatiti taj naziv u ime svih mladih žena koje dolaze.'
Rođena u Kini, Fei-Fei Li emigrirala je u Sjedinjene Države kao tinejdžerica te je ostvarila karijeru u računalnim znanostima. Danas je sudirektorica Instituta za humanocentričnu umjetnu inteligenciju na Stanfordu, kao i suosnivačica te direktorica tvrtke World Labs.
Njezina najpoznatija zasluga je projekt ImageNet, a on je omogućio velik napredak u računalnom vidu. Sa studentima je Li izgradila velike baze podataka s milijunima označenih slika, na kojima se temelji većina današnjih AI sustava.
'Taj je skup podataka otvorio branu za razvoj AI-a temeljenog na podacima', istaknula je. Li smatra da će sljedeći važan korak u razvoju umjetne inteligencije biti njezina sposobnost interakcije sa svijetom oko sebe, što bi moglo 'osnažiti' ljude u područjima poput robotike, dizajna, arhitekture i kreativnosti.
'Apokaliptične prognoze su pretjerane'
Ovo će biti prvi put da se svih sedam laureata okuplja uživo, a njihova stajališta o rizicima AI-a nisu uvijek usklađena. Dr. Hinton više je puta upozoravao da AI može predstavljati 'egzistencijalnu prijetnju', no LeCun tvrdi da su apokaliptične prognoze pretjerane.
Li zauzima pragmatičan stav i smatra da su rasprave među znanstvenicima korisne. 'Tema poput umjetne inteligencije zahtijeva zdrave rasprave i javni dijalog. Brinu me obje krajnosti - i pretjeran alarmizam i pretjeran optimizam. Željela bih da se o AI-u komunicira utemeljeno na činjenicama i znanosti', kazala je.
Nagrada Queen Elizabeth za inženjerstvo dodjeljuje se svake godine onima čiji su izumi globalno doprinijeli čovječanstvu. Među ranijim dobitnicima je i sir Tim Berners-Lee, tvorac World Wide Weba. Predsjednik zaklade nagrade, lord Vallance, izjavio je da ovogodišnji laureati 'predstavljaju ono najbolje u inženjerstvu' i pokazuju 'kako tehnologija može istodobno unaprijediti život i očuvati planet'.