Jedina žena među pionirima umjetne inteligencije: Tko je Fei-Fei Li

Fei-Fei Li, poznata kao 'kuma umjetne inteligencije', u razgovoru za BBC izjavila je da je ponosna na to što je jedina žena među sedam pionira umjetne inteligencije kojima je britanski kralj Charles u srijedu uručio nagradu Queen Elizabeth za inženjerstvo.

Kralj je na svečanosti u Palači sv. Jakova dodijelio to priznanje Fei-Fei Li te Yoshui Bengiju, Billu Dallyju, Geoffreyju Hintonu, Johnu Hopfieldu, osnivaču Nvidije Jensenu Huangu i Yannu LeCunu, glavnom znanstveniku za umjetnu inteligenciju u Meti. Prepoznati su zbog ključnih doprinosa razvoju modernog strojnog učenja, temelja današnjeg napretka umjetne inteligencije.

Dr. Hinton, prof. Bengio i dr. LeCun već su 2018. zajednički nagrađeni Turingovom nagradom, čime su stekli naziv 'kumova umjetne inteligencije', a Fei-Fei Li je prihvatila to da se o njoj govori kao o 'kumi AI-a', iako priznaje da je isprva oklijevala.

'Nisam se željela tako nazivati', rekla je. 'Ali shvatila sam da bi odbijanjem toga propustila priliku da se znanstvenice i inženjerke jednako priznaju. Muškarce se lako naziva 'kumovima' ili 'očevima osnivačima', pa sam odlučila prihvatiti taj naziv u ime svih mladih žena koje dolaze.'