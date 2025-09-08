Udar na globalni internet: Prerezani kabeli u Crvenom moru, Microsoft prijavio probleme

Tijekom vikenda pojavila su se izvješća da su prekidi pogodili Ujedinjene Arapske Emirate i nekoliko azijskih zemalja. Organizacija NetBlocks, koja prati globalnu dostupnost interneta, navela je da je niz prerezanih kabela utjecao na usluge u državama poput Indije i Pakistana, piše BBC .

Kako je priopćila kompanija, korisnici Azurea mogli bi osjetiti kašnjenja jer internetski promet koji prolazi kroz Bliski istok nailazi na probleme. Microsoft nije naveo uzrok oštećenja, no ističe da je uspio preusmjeriti promet alternativnim kanalima.

Pakistanska telekomunikacijska kompanija priopćila je da je do prekida došlo u vodama kod saudijskog grada Džede te upozorila da bi internet mogao biti usporen u razdobljima najveće opterećenosti. Podmorski kabeli, položeni na dno oceana, prenose podatke između kontinenata i čine okosnicu svjetske mreže. Najčešće stradavaju zbog sidara brodova, no povijest bilježi i namjerne sabotaže.

U veljači 2024. godine više je komunikacijskih kabela u Crvenom moru bilo prerezano, što je usporilo promet između Azije i Europe. Incident je uslijedio nakon upozorenja međunarodno priznate jemenske vlade da bi hutisti, koje podupire Iran, mogli sabotirati kabele i napadati brodove. Oni su tada zanijekali odgovornost.

Slični slučajevi zabilježeni su u Baltičkom moru. Od ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine ondje su oštećeni brojni kabeli i plinovodi, a u nekoliko slučajeva sumnjalo se na sabotažu. Ranije ove godine švedske vlasti zaplijenile su brod osumnjičen da je oštetio kabel prema Latviji, a preliminarna istraga ukazala je na namjerno djelovanje.