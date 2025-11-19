Novi moćan AI savez: Nvidia i Microsoft ulažu 15 milijardi dolara u Anthropic

'Sve više ćemo biti međusobni kupci', rekao je izvršni direktor Microsofta Satya Nadella u videoobjavi s direktorom Anthropica Darijem Amodeijem i šefom Nvidije Jensenom Huangom. 'Ovo partnerstvo omogućit će nam da donesemo umjetnu inteligenciju, Claude, svakoj industriji i svakom poduzeću u svijetu', dodao je Huang.

Tvrtke su u utorak izjavile da će Anthropic u početku kupiti 30 milijardi dolara računalne snage od Microsofta i ugovoriti dodatni gigavat računalnog kapaciteta. Zauzvrat će Microsoft omogućiti pristup naprednim modelima Claudea za korisnike Copilota i kupce svojeg Azure AI Foundryja.

Nadella je naglasio da se partnerstvo nadovezuje na Microsoftov udio od oko 135 milijardi dolara u OpenAI-u jer korisnicima donosi 'više izbora', a Huang je sporazum opisao kao 'ostvarenje sna'.

'Vaš je biznis sada na raketnom pogonu', rekao je Huang Amodeiju. 'Nadam se povećanju brzine za red veličine, što će vam pomoći da se još brže skalirate, snizite troškove tokena i omogućite šire širenje umjetne inteligencije.' Amodei je rekao da je Microsoftov naglasak na poslovnim platformama prirodno odgovarao Claudeu jer se često koristi u poslovnim aplikacijama.