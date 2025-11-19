Europska komisija pokreće tri istrage protiv Amazona i Microsofta

Europska komisija otvorila je tri tržišne istrage o uslugama računalstva u oblaku koje pružaju Amazon i Microsoft, u sklopu Zakona o digitalnim tržištima (DMA), čiji je cilj ograničiti moć tehnoloških divova i osigurati ravnopravnije tržište za manje konkurente
Dvije istrage ispitat će trebaju li se Amazon i Microsoft službeno označiti kao gatekeeperi (tehnološka kompanija koja svojom veličinom, dosegom i tržišnom moći kontrolira ključne digitalne 'pristupne točke' između korisnika i poslovnih subjekata) za njihove cloud usluge, piše Reuters.
Treća će analizirati može li DMA učinkovito suzbiti antikonkurentske prakse u sektoru računalstva u oblaku. Amazon Web Services (AWS) trenutačno je najveći globalni pružatelj cloud usluga, a slijede ga Microsoftov Azure i Google Cloud.
Ove postupke Komisija pokreće uslijed napetosti između Europske komisije i američkog predsjednika Donalda Trumpa, a on se otvoreno svrstao uz američke tehnološke gigante i lobirao protiv europske regulative. To je izazvalo zabrinutost da bi Bruxelles mogao popustiti pod pritiskom i ublažiti svoj pristup prema Big Techu.
'Provjerit ćemo i treba li ažurirati postojeća pravila DMA-a kako bi Europa držala korak s brzim promjenama u sektoru clouda', rekla je povjerenica za tržišno natjecanje Teresa Ribera. Microsoft je poručio da je spreman surađivati u istrazi dok je AWS ocijenio da 'označavanje cloud pružatelja kao gatekeepera nije vrijedno rizika gušenja inovacija ili povećanja troškova europskim kompanijama'.
Ako istraga potvrdi da Amazonove i Microsoftove cloud usluge ulaze u kategoriju 'važnih pristupnih točaka' prema DMA-u, bit će dodane na popis osnovnih usluga, za koje su te kompanije već proglašene gatekeeperima.
Prema europskom DMA-u, koji je na snazi od 2022. godine, gatekeeperom se smatraju kompanije s više od 45 milijuna mjesečno aktivnih korisnika i tržišnom kapitalizacijom od najmanje 75 milijardi eura. Takve tvrtke moraju omogućiti interoperabilnost sa suparnicima i ne smiju favorizirati svoje usluge. Za kršenje pravila predviđene su kazne do deset posto globalnog godišnjeg prihoda.
Europska komisija najavila je da bi istrage trebale biti zaključene u roku od 12 mjeseci.