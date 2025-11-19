Europska komisija pokreće tri istrage protiv Amazona i Microsofta

Dvije istrage ispitat će trebaju li se Amazon i Microsoft službeno označiti kao gatekeeperi (tehnološka kompanija koja svojom veličinom, dosegom i tržišnom moći kontrolira ključne digitalne 'pristupne točke' između korisnika i poslovnih subjekata) za njihove cloud usluge, piše Reuters.

Treća će analizirati može li DMA učinkovito suzbiti antikonkurentske prakse u sektoru računalstva u oblaku. Amazon Web Services (AWS) trenutačno je najveći globalni pružatelj cloud usluga, a slijede ga Microsoftov Azure i Google Cloud.

Ove postupke Komisija pokreće uslijed napetosti između Europske komisije i američkog predsjednika Donalda Trumpa, a on se otvoreno svrstao uz američke tehnološke gigante i lobirao protiv europske regulative. To je izazvalo zabrinutost da bi Bruxelles mogao popustiti pod pritiskom i ublažiti svoj pristup prema Big Techu.