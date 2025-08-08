Kolika je stvarna šansa da nas pogodi komet? Znanstvenici izračunali rizik

Iako je vjerojatnost da asteroid apokaliptičnih razmjera pogodi Zemlju vrlo niska, ona nije nula. Zemlja je nedavno imala bliski susret kada je tek otkriveni asteroid, nazvan 2024 YR4, imao izračunatu šansu 1 prema 63 da udari u Zemlju 2032. godine. Srećom, naknadne analize su tu vjerojatnost gotovo u potpunosti isključile. Ono što nas je taj događaj podsjetio je - koliko smo zapravo ranjivi.

Znanstvenici su nedavno objavili novu studiju u kojoj su izračunali kolike su šanse da prosječna osoba umre od raznih nesretnih okolnosti poput prometne nesreće, trovanja ugljikovim monoksidom, udara groma ili - zbog udara divovskog asteroida.

U novoj studiji znanstvenici su pokušali izračunati kolika je vjerojatnost da asteroid udari Zemlju tijekom prosječnog ljudskog života, kao i šansa da takav udar bude smrtonosan za pojedinca. Zatim su te podatke usporedili s drugim poznatim uzrocima smrti kako bi dobili okvir za usporedbu.

Rezultati su iznenađujući. Ako do udara asteroida dođe, vjerojatnije je da ćete od toga umrijeti nego, primjerice, od bjesnoće. Također je vjerojatnije da će Zemlju pogoditi asteroid nego da će vas pogoditi grom, iako je, ako vas grom ipak pogodi, mnogo veća šansa da će to biti kobno.

Izračunavanje vjerojatnosti udara asteroida nije jednostavno. Autori studije analizirali su podatke o populaciji objekata bliskih Zemlji (NEO ili Near-Earth Objects), kao i prethodne procjene rizika za potencijalno opasne asteroide veće od 140 metara. Na temelju tih informacija procijenili su učestalost udara i usporedili ih s podacima o drugim smrtonosnim događajima koji mogu zadesiti ljude tijekom života.

Do sada nije zabilježen nijedan slučaj smrti čovjeka zbog udara asteroida u Zemlju, dok je samo u SAD-u tijekom 2024. godine 13 ljudi poginulo od udara groma. Unatoč tome, autori ističu da njihova analiza omogućuje ljudima, bili oni stručnjaci ili laici, da u kontekstu poznatijih svakodnevnih rizika poput prometnih nesreća ili napada životinja, bolje razumiju koliko je realna prijetnja udara svemirskih tijela, piše Gizmodo.