U Tehničkom muzeju Nikola Tesla obilježit će se Svjetski tjedan svemira, posjetitelje čeka bogat program

'Zagreb se pretvara u svemirsko središte s bogatim programom koji uključuje međunarodna predavanja, umjetničke izložbe, filmsku premijeru i Svemirsko natjecanje ideja. Ove godine događanje okuplja najviše stranih gostiju do sada, s predavačima i sudionicima iz Hrvatske, Estonije, Mađarske i Indonezije', najavljuju organizatori.

Program počinje u petak 10. listopada, kada će posjetitelji moći poslušati zanimljiva predavanja o stvarnim svemirskim misijama i projektima.

U subotu 11. listopada, održava se Svemirsko natjecanje u dvije kategorije, mladi (10–18 godina) i odrasli (18+ godina). Sudionici će u tri minute predstaviti svoju svemirsku ideju pred stručnim žirijem, a najbolje ideje iz svake kategorije bit će nagrađene.