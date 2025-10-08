U Tehničkom muzeju Nikola Tesla obilježit će se Svjetski tjedan svemira, posjetitelje čeka bogat program

Svjetski tjedan svemira obilježit će se u petak i subotu u Tehničkim muzejom Nikola Tesla u organizaciji CroCube tima, a tom će se prigodom održati niz predavanja, izložbi, svemirsko natjecanje ideja te premijera filma 'Satelit snova'
'Zagreb se pretvara u svemirsko središte s bogatim programom koji uključuje međunarodna predavanja, umjetničke izložbe, filmsku premijeru i Svemirsko natjecanje ideja. Ove godine događanje okuplja najviše stranih gostiju do sada, s predavačima i sudionicima iz Hrvatske, Estonije, Mađarske i Indonezije', najavljuju organizatori.
Program počinje u petak 10. listopada, kada će posjetitelji moći poslušati zanimljiva predavanja o stvarnim svemirskim misijama i projektima.
U subotu 11. listopada, održava se Svemirsko natjecanje u dvije kategorije, mladi (10–18 godina) i odrasli (18+ godina). Sudionici će u tri minute predstaviti svoju svemirsku ideju pred stručnim žirijem, a najbolje ideje iz svake kategorije bit će nagrađene.
Nakon toga slijedi premijera filma 'Satelit snova', dokumentarno-umjetnički film Nine Kukec i Marka Erlića te predavanje Karla Bermanca 'Opasnosti življenja u svemiru', koje će publici detaljnije prikazati život izvan Zemlje iz perspektive ljudskog tijela i moderne tehnologije.
Obje večeri obogatit će izložba svemirski inspiriranih slika autorica i autora Jelene Cvijić, Mladena Spevana, Sine Rathai i drugih umjetnika. Sva događanja održavaju se u Tehničkom muzeju Nikola Tesla od 18 do 21.30, a ulaz je besplatan. Program je namijenjen svim uzrastima, od učenika i studenata do stručnjaka, obitelji i znatiželjnika.
Projekt CroCube, prvi hrvatski satelit u svemiru, ove je godine osvojio prestižnu AIAA nagradu 'Rookie of the Year 2025', čime je službeno prepoznat kao najuspješnija nova svemirska misija na svijetu, a u orbiti je proveo 290 dana.