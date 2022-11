U Microsoftovu kupovinu gejmerskog diva za 69 milijardi dolara uplela se Europska komisija, boje se udara na konkurenciju

Europska komisija odlučila je intervenirati u Microsoftovu kupovinu gejmerskog studija Activision Blizzard

‘Godinama je Microsoft bio glavni igrač u lancu opskrbe igrama. Sada kupuje Activision Blizzard, vrlo uspješnog proizvođača sadržaja za igre. Moramo osigurati da to ne utječe na buduće i postojeće distributere videoigara za računala i konzole, kao i za konkurentske dobavljače operativnih sustava za računala', rekla je Margrethe Vestager, izvršna potpredsjednica EK za politiku tržišnog natjecanja. ‘Poanta je osigurati da ekosustav igara ostane živahan u korist korisnika u ovom sektoru’, dodala je.

‘Nastavljamo raditi s Europskom komisijom na sljedećim koracima i rješavanju bilo kakvih valjanih tržišnih zabrinutosti’, rekao je glasnogovornik Microsofta za Engadget. ‘Sony, kao lider u industriji, kaže da je zabrinut zbog Call of Dutyja, ali mi smo izjavili da smo predani tome da ta igra bude dostupna istog dana na Xboxu i PlayStationu. Želimo da ljudi imaju više pristupa igrama, a ne manje’, ističu iz Microsofta.

Activision Blizzard objavio je pismo izvršnog direktora Bobbyja Koticka. ‘Ovog tjedna Europska komisija objavila je da smo ušli u drugu fazu naše revizije u regiji. Nastavit ćemo surađivati ​​s Europskom komisijom’, napisao je Kotick, dodajući: ‘Blisko surađujemo s Microsoftom da bismo aktivno angažirali regulatore i u drugim ključnim zemljama te odgovorili na njihova pitanja i pružili im informacije koje će im pomoći u pregledu najavljene akvizicije.’

Komisija neće nužno blokirati dogovor, ali bi mogla značajno odgoditi transakciju i prisiliti Microsoft na neke ustupke. Šef Xboxa Phil Spencer pokušao je umiriti regulatore. ‘Ne preuzimamo Call of Duty od PlayStationa. To nam nije namjera’, rekao je nedavno. ‘Naša namjera nije to učiniti i sve dok postoji PlayStation, planiramo isporučivati ​​Call of Duty na ovoj platformi’, istaknuo je.