Clippy se vraća u modernom ruhu: Mico je novo lice Microsoftova AI-a

Mico , animirano lice u obliku oblačića ili plamena, mijenja izraze i boje ovisno o kontekstu razgovora, uključujući pokazivanje emocija. Primjerice, kada korisnik govori o nečemu tužnom, Mico mijenja izraz lica, a pri uzbuđenju pleše po ekranu. 'Cilj nam je stvoriti AI suputnika kojeg korisnici mogu stvarno osjetiti', izjavio je Jacob Andreou , potpredsjednik Microsoft AI odjela za proizvode i rast, u razgovoru za Associated Press.

Gotovo trideset godina nakon što je Clippy , animirana spajalica iz Microsoft Officea, nervirao korisnike i postao sinonim za neželjenu pomoć , Microsoft se vraća ideji virtualnog asistenta s osobnošću. Novi AI lik, nazvan Mico , zamišljen je kao prijateljsko, animirano lice koje će utjeloviti Copilot , Microsoftov virtualni asistent temeljen na umjetnoj inteligenciji.

Novi, bolji Clippy...ili?

Za sada je Mico dostupan samo u SAD-u, a korisnici ga mogu aktivirati u Copilot aplikacijama na prijenosnim računalima i pametnim telefonima. Karakter se, za razliku od Clippyja, lako može isključiti. Clippy je, podsjetimo, od izlaska 1997. često izazivao frustracije jer bi se pojavljivao nenajavljeno i davao neželjene savjete.

Prema Bryanu Reimeru, istraživaču s Massachusetts Institute of Technology, Clippy je bio 'ispred svog vremena', ali i 'nedovoljno usklađen s potrebama korisnika'. Danas, tvrdi on, korisnici su spremniji prihvatiti AI asistente s osobnošću. 'Tehnički napredniji korisnici žele da se AI ponaša kao stroj jer razumiju kako funkcionira, dok će manje iskusni korisnici imati više povjerenja u AI koji pokazuje ljudske osobine', rekao je Reimer.

Microsoft vjeruje u Micu

Microsoft naglašava da želi pronaći sredinu između bezličnih simbola i izrazito ljudskih, pa čak i AI avatara koji flertaju, poput onih kakve nude neke druge kompanije, primjerice Muskov xAI. Andreou objašnjava da Mico nije zamišljen kao zabavni ili emocionalni suputnik, već kao koristan i odgovoran pomoćnik koji neće 'potvrđivati korisničke predrasude' niti 'umjetno produljivati interakcije radi veće angažiranosti'.

Za razliku od kompanija čije poslovanje ovisi o digitalnom oglašavanju, Microsoft ima manje komercijalne poticaje da pretvori AI asistenta u privlačnog sugovornika. Time se želi izbjeći povezanost između interaktivnih AI sustava i problema poput društvene izolacije, širenja dezinformacija i psiholoških poteškoća.

Uz Mico, Microsoft je najavio i mogućnost uključivanja Copilota u grupne razgovore, po uzoru na AI integracije u aplikacijama poput Snapchata, WhatsAppa i Instagrama. No, dok su tamo AI 'sudionici' često dio šale ili zabave, Microsoft naglašava da želi potaknuti korištenje AI alata kao suradnika u profesionalnom okruženju.

Poseban naglasak stavljen je i na obrazovanje. Copilot sada može djelovati kao glasovni 'Sokratski tutor', koji postavlja pitanja i vodi učenike kroz teme koje proučavaju. Microsoft se time nadmeće s Googleom i drugim tehnološkim tvrtkama u borbi za prisutnost u učionicama.

Postoji zabrinutost

Istodobno, američka Federalna komisija za trgovinu (FTC) nedavno je pokrenula istragu o mogućim rizicima AI suputnika za djecu i adolescente, nakon nekoliko slučajeva u kojima su chatboti davali opasne savjete o drogama, prehrani ili samoozljeđivanju. Iako Microsoft nije među istraživanim tvrtkama, regulatorni interes pokazuje rastuću zabrinutost oko AI koji poprima ljudske osobine, piše Euronews.

OpenAI, partner Microsofta u razvoju Copilota, također je najavio da će ChatGPT uskoro ponovno dobiti 'više osobnosti', nakon što su u kolovozu privremeno ograničene neke interaktivne značajke zbog pitanja mentalnog zdravlja. Izvršni direktor Sam Altman najavio je i planove za dodatne funkcionalnosti, uključujući 'erotski sadržaj za verificirane odrasle korisnike', što otvara nova pitanja o granicama osobnih odnosa između korisnika i umjetne inteligencije.

U tom kontekstu, Mico predstavlja pokušaj Microsofta da spoji toplinu i odgovornost, nudeći lice umjetne inteligencije koje je simpatično, ali ne i invazivno.