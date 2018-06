U Hrvatskoj se razvija novo tržište, spremno za milijunske investicije

Blokchain tehnologija za razmjenu digitalnih dobara u posljednjih nekoliko godina bilježi znatan rast ulaganja. U prvom kvartalu ove godine ICO startupi prikupili su 6,3 milijarde dolara što je više nego u cijeloj prlošloj godini, dok su Slovenci u 2017. prikupili pet posto ukupnih svjetskih investicija u blockchain. No kod nas ne postoji adekvatna regulativa

Ovo je prvi takav susret, koji je na jednom mjestu okupio projekte iz zemalja jugoistočne Europe u organizaciji tri regionalne udruge Blockchain Think Thank iz Slovenije, Bitcoin Asocijacije Srbije i hrvatske Udruga za blockchain i kriptovalute. Potencijalnim investitorima svoje je projekte predstavilo 12 timova: Beyond Seen Screen, DataFy, Enasol, Equinox, Gledos, Honey Comb, Swip Style, Tolar, Vayla, Airpod.io, Review.network i Taia.

Svi su projekti u pred-ICO fazi što je bio jedan od glavnih uvjeta za nastup na pitchu.

'Ovo je prvi ovakav događaj, kojeg smo organizirali kako bi autori projekata dobili priliku predstaviti se potencijalnim investitorima, ali i kako bi dobili povratnu informaciju od pripadnika kriptozajednice koja je sve veća i sve relevantnija u Hrvatskoj. Imamo sjajnih projekata i vjerujem da će mnogi od njih ostvariti svoje planove i postići uspjeh, a naša je želja da se ovo druženje pretvori u tradicionalni forum kriptozajednice koji će povezivati autore ICO-ova, investitore, savjetnike i poznavatelje blockchain tehnologije', izjavio je Vlaho Hrdalo, predsjednik Udruge za blockchain i kriptovalute.