Šef Applea otkrio svoje brige: Ljudi postaju roboti

U razgovoru s CNN-ovom novinarkom Laurie Segall glavni izvršni direktor Applea dotakao se raznih tema, od privatnosti do toga koristi li Appleov pametni telefon više no što bi trebao do dehumanizacije društva

Tim Cook je ustvrdio u razgovoru za CNN kako je, nakon što je upogonio značajku Screen Time u operativnom sustavu iOS 12, otkrio kako provodi više vremena na iPhoneu nego što bi trebao. 'Mislio sam kako sam discipliniran. Bio sam u krivu', rekao je. Apple, dodao je, namjerava svoje korisnike opskrbiti alatima koji će im pomoći pri donošenju odluke koliko će dugo visiti na njihovim elektroničkim uređajima. Nije cilj da ih stalno koriste već da su zadovoljni, rekao je.

