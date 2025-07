SeaCras uvršten u top 10 startupova u području svemirskih tehnologija

Hrvatska tvrtka SeaCras uvrštena je na prestižnu listu 10 najperspektivnijih europskih tvrtki u razvoju u području svemirskih tehnologija (eng. spacetech) koje treba pratiti u 2025. godini, prema izboru vodećih europskih investicijskih fondova.

Priznanje je objavio Sifted, najvažniji europski portal i medijski brend za inovacije i startup scenu, u partnerstvu s Financial Timesom, u članku "10 European spacetech startups to watch in 2025, according to VCs."

U godini u kojoj Europa bilježi prve velike pokušaje lansiranja raketa i istovremeno osjeća potrebu za jačanjem tehnološke neovisnosti od američkog SpaceX-a, investitori su posebno usmjereni na inovativne projekte u području satelitske tehnologije, obrane, klimatskih rješenja i održivog razvoja. Među stotinama kandidata, SeaCras je prepoznat kao jedini hrvatski predstavnik na listi, rame uz rame s tehnološkim liderima iz Njemačke, Francuske, Velike Britanije i Luksemburga.