Pametne naočale s umjetnom inteligencijom pomažu slabovidnim maratoncima

Moguće ih je kontrolirati glasom, gumbima ili jednostavnim gestama, a koriste umjetnu inteligenciju za interpretaciju okoline i pružanje zvučnih povratnih informacija.

Sve veći broj slabovidnih trkača počinje koristiti pametne naočale s umjetnom inteligencijom. Ovi nosivi uređaji kombiniraju standardne potrošačke proizvode s kamerama, mikrofonima i otvorenim zvučnicima.

Najpoznatiji model trenutno dolazi iz tvrtke Meta Platforms, koja ih proizvodi u partnerstvu s Ray-Ban i Oakley. Prošle godine prodano je više od sedam milijuna pari naočala Meta Ray-Ban.

Iako su popularne, sve veći broj ljudi je zabrinut i zbog zaštite privatnosti, uključujući mogućnost korištenja tih uređaja za snimanje ljudi bez njihovog znanja, kao i zbog toga što Meta može slati videozapis ljudskim recenzentima za obuku umjetne inteligencije.

Usprkos tome, pametne naočale su mnogima postale ne samo dio treninga, već svakodnevnog života, u kombinaciji s drugim oblicima pomoći, poput pasa vodiča.

Korisne su, između ostalog, i zbog toga što omogućavaju rukovanje mobitelom glasom, bez korištenja ruku.

Pametne naočale koriste prednju kameru za snimanje vizualnog unosa i umjetnu inteligenciju za analizu, pretvarajući informacije u zvuk koji se isporučuje putem zvučnika ugrađenih u okvir.

Osim za trčanje, koristi ih se i za druge sportove, poput primjerice skijanja. Umjetna inteligencija snima slike koje dolaze, analizira ih i daje informacije o tome što je ispred sportaša, što se možda kreće i što se možda mijenja.

To korisnicima omogućuje primanje informacija u stvarnom vremenu bez gubitka svijesti o okolini.

Među izazovima su situacije kad se slabovidni sportaši nađu u velikim gužvama,kad je pritisak na mobilne mreže povećan, pa potencijalno signal za prijenos mobilnih podataka može oslabiti, što može utjecati na to koliko pouzdano naočale pružaju informacije u stvarnom vremenu.

Ipak, čak i oni koji ih intenzivno koriste upozoravaju kako ih treba koristiti uz postojeće sustave podrške, ne kao zamjenu, piše AP.