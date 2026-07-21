Hrvatski učenici osvojili tri bronce na matematičkoj olimpijadi u Šangaju

Brončane medalje osvojili su Fran Pilipović, Emil Missoni (iz XV. gimnazije Zagreb) i Hrvoje Valent (Gimnazija Lucijana Vranjanina, Zagreb). Maša Dobrić i Mila Maretić iz XV. gimnazije Zagreb i Prve gimnazije Varaždin, dobile su pohvale za svoj nastup. Uz njih, Hrvatsku je predstavljao i Kristijan Šimović iz XV. gimnazije Zagreb.

Hrvatska je prema ukupnom broju osvojenih bodova zauzela 48. mjesto. Uoči olimpijade hrvatski su predstavnici sudjelovali na Međunarodnom matematičkom ljetnom kampu (IMSC) u Pekingu, koji je poslužio kao završna faza priprema za natjecanje.

Izbor i pripreme ekipe organiziralo je Hrvatsko matematičko društvo, a pripreme i put financiralo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, zaklada 'Zlata Bartl' i Citadel.