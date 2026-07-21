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Hrvatski učenici osvojili tri bronce na matematičkoj olimpijadi u Šangaju

L. Š. / Hina

21.07.2026 u 10:20

Hrvatski učenici osvojili tri bronce na matematičkoj olimpijadi u Šangaju
Hrvatski učenici osvojili tri bronce na matematičkoj olimpijadi u Šangaju Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Hrvatsko matematičko društvo
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Hrvatski učenici osvojili su tri brončane medalje na 67. Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi održanoj u Šangaju na kojoj je sudjelovalo 666 natjecatelja iz 117 država, izvijestili su u utorak voditelji hrvatske ekipe Petar Orlić i Lukas Novak

Brončane medalje osvojili su Fran Pilipović, Emil Missoni (iz XV. gimnazije Zagreb) i Hrvoje Valent (Gimnazija Lucijana Vranjanina, Zagreb). Maša Dobrić i Mila Maretić iz XV. gimnazije Zagreb i Prve gimnazije Varaždin, dobile su pohvale za svoj nastup. Uz njih, Hrvatsku je predstavljao i Kristijan Šimović iz XV. gimnazije Zagreb.

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Hrvatska je prema ukupnom broju osvojenih bodova zauzela 48. mjesto.  Uoči olimpijade hrvatski su predstavnici sudjelovali na Međunarodnom matematičkom ljetnom kampu (IMSC) u Pekingu, koji je poslužio kao završna faza priprema za natjecanje.

Izbor i pripreme ekipe organiziralo je Hrvatsko matematičko društvo, a pripreme i put financiralo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, zaklada 'Zlata Bartl' i Citadel.

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