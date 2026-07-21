Otkriven način na koji zaobići zakon fizike star 160 godina

To pravilo otežava kontrolu toplinske energije na načine na koje bismo možda željeli.

Uzmimo, na primjer, Kirchhoffov zakon toplinskog zračenja, koji primjenjuje ideju reciprociteta na toplinu i nalaže da sposobnost površine za apsorpciju topline pod određenim kutom i valnom duljinom mora također odgovarati njezinoj sposobnosti emitiranja topline pod istim kutom i valnom duljinom.

Iako su prije pronađena zaobilazna rješenja, ona su neučinkovita i nestabilna. U novoj studiji, objavljenoj u časopisu Laser & Photonics Reviews, koju je proveo međunarodni tim istraživača, predstavljen je mogući način na koji odvojiti apsorpciju i emisiju da bismo postigli programabilnu toplinu.

Inovacija se temelji na manipulaciji svjetlošću pomoću magnetskog polja. Smjer emisije topline je moguće kontrolirati, manipulaciju je moguće uključivati ​​i isključivati, a sustav može pamtiti svoje stanje dok je isključen.

Ista legura kao i za CD/DVD

Uređaj koji su istraživači zamislili nazvan je metagrating te kombinira magnetooptički materijal koji prilagođava ponašanje apsorbirane topline kada je pogođen magnetskim poljem i materijal za promjenu faze koji djeluje kao memorijska banka.

Materijal za promjenu faze - koji može prelaziti između amorfnog (neuređenog) i kristalnog (uređenog) stanja - je Ge2Sb2Te5, legura germanija, antimona i telurija koju se također koristi u CD-ima i DVD-ima za ponovno snimanje. Ta 'rešetka' je važna.

Sitni, pažljivo dizajnirani grebeni hvatali bi i kanalizirali dolaznu svjetlost, čineći je upravljivijom od prethodnih sustava i održivijom kao praktično rješenje. Namještanjem kuta svjetlosti, jačine magnetskog polja i fizičkih dimenzija rešetke, istraživači su mogli 'programirati' željeno ponašanje apsorpcije topline - bez istih recipročnih emisija topline.

Takvi uređaji mogli bi biti korišteni u pametnijim infracrvenim senzorima, učinkovitijim energetskim sustavima i novim vrstama fotonske memorije koja pohranjuje informacije pomoću svjetlosti i topline umjesto električnih naboja. Potreba za vanjskim magnetskim poljem za kontrolu svojstava uređaja i njegovog materijala također predstavlja nedostatak, iako nema razloga zbog kojih bi to trebalo biti značajna prepreka daljnjem razvoju.

Trenutno je metagrating na razini teorijske fizike i matematike. Sljedeća faza je izrada prototipa, piše Science Alert.