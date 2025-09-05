Trumpov 'fake news' polako odlazi u zaborav: Političari imaju novi 'izgovor' za skandale

Američki je predsjednik u utorak rekao da je video u kojem se vidi izbacivanje crnih vreća kroz prozore Bijele kuće napravljen umjetnom inteligencijom, makar brojni izvori tvrde da je riječ o pravoj snimci
Umjetna inteligencija postala je nova meta političkih izgovora - svojevrstan nasljednik pojma fake news. Sve češće, kada se pojavi neugodan dokaz ili snimka, političari posežu za tvrdnjom da je riječ o proizvodu umjetne inteligencije.
Posljednji primjer dao je američki predsjednik Donald Trump. Na pitanje o videosnimci koja se proširila internetom, a na kojoj se navodno vidi kako netko baca predmet kroz prozor Bijele kuće, Trump je odgovorio: 'Ne, to je vjerojatno AI.' Njegov komunikacijski tim prethodno je medijima potvrdio da je snimka autentična. Trump je, međutim, dodao da će 'možda ubuduće, ako se dogodi nešto loše, jednostavno za to kriviti AI'.
Sličan trend zabilježen je istog dana i u Venezueli, u kojoj je ministar komunikacija Freddy Ñáñez ocijenio da je snimka američkog napada na brod povezan s bandama 'vrlo vjerojatno stvorena umjetnom inteligencijom', nazvavši je 'gotovo crtanom animacijom'.
Stručnjaci upozoravaju da se radi o opasnom obrascu. Digitalni forenzičar Hany Farid s Kalifornijskog sveučilišta u Berkeleyju već godinama upozorava na mogućnosti deepfake tehnologije, ali ističe i veći problem: 'Kada živimo u svijetu u kojem sve može biti lažno, ništa ne mora biti stvarno. Dovoljno je reći: 'To je deepfake.''
Ovu su pojavu pravnici Danielle K. Citron i Robert Chesney još 2019. godine nazvali 'lažljivčevom dividendom' – fenomenom u kojem se sumnja u autentičnost dokaza pretvara u prednost za one koji imaju moć jer javnost postaje nesigurna u ono što vidi i čuje.
Australski stručnjak za umjetnu inteligenciju Toby Walsh dodaje da takva praksa vodi u mračan scenarij: 'Nekad ste, ako ste snimljeni kako govorite nešto, morali to priznati. Danas to više nije slučaj.'
Ankete pokazuju da javnost ionako gaji duboku skepsu prema umjetnoj inteligenciji. Prema istraživanju Pew Research Centra iz kolovoza 2024., gotovo polovica Amerikanaca osjeća se više zabrinuto nego uzbuđeno zbog sve veće prisutnosti AI-a u svakodnevnom životu, prenosi Euronews.
Trumpova sklonost etiketiranju nepoželjnih vijesti kao 'lažnih' dobro je poznata, no sada je dobio novu taktiku: sve što mu ne ide u prilog može odbaciti uz tvrdnju da je riječ o proizvodu umjetne inteligencije. Stručnjaci upozoravaju da bi, ako se taj trend nastavi, povjerenje u stvarne dokaze moglo postati još krhkije, a odgovornost moćnika još teže dostižna.
A sve to dok Trump s tehnološkim mogulima u Bijeloj kući raspravlja o svom AI planu. >>Više pročitajte OVDJE<<