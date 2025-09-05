Trumpov 'fake news' polako odlazi u zaborav: Političari imaju novi 'izgovor' za skandale

Američki je predsjednik u utorak rekao da je video u kojem se vidi izbacivanje crnih vreća kroz prozore Bijele kuće napravljen umjetnom inteligencijom, makar brojni izvori tvrde da je riječ o pravoj snimci

Umjetna inteligencija postala je nova meta političkih izgovora - svojevrstan nasljednik pojma fake news. Sve češće, kada se pojavi neugodan dokaz ili snimka, političari posežu za tvrdnjom da je riječ o proizvodu umjetne inteligencije. Posljednji primjer dao je američki predsjednik Donald Trump. Na pitanje o videosnimci koja se proširila internetom, a na kojoj se navodno vidi kako netko baca predmet kroz prozor Bijele kuće, Trump je odgovorio: 'Ne, to je vjerojatno AI.' Njegov komunikacijski tim prethodno je medijima potvrdio da je snimka autentična. Trump je, međutim, dodao da će 'možda ubuduće, ako se dogodi nešto loše, jednostavno za to kriviti AI'. Sličan trend zabilježen je istog dana i u Venezueli, u kojoj je ministar komunikacija Freddy Ñáñez ocijenio da je snimka američkog napada na brod povezan s bandama 'vrlo vjerojatno stvorena umjetnom inteligencijom', nazvavši je 'gotovo crtanom animacijom'.

Stručnjaci upozoravaju da se radi o opasnom obrascu. Digitalni forenzičar Hany Farid s Kalifornijskog sveučilišta u Berkeleyju već godinama upozorava na mogućnosti deepfake tehnologije, ali ističe i veći problem: 'Kada živimo u svijetu u kojem sve može biti lažno, ništa ne mora biti stvarno. Dovoljno je reći: 'To je deepfake.'' Ovu su pojavu pravnici Danielle K. Citron i Robert Chesney još 2019. godine nazvali 'lažljivčevom dividendom' – fenomenom u kojem se sumnja u autentičnost dokaza pretvara u prednost za one koji imaju moć jer javnost postaje nesigurna u ono što vidi i čuje.