Trump računa na AI čudo: Može li umjetna inteligencija izvući SAD iz duga?

Kad je američki predsjednik Donald Trump prošlog mjeseca predstavio svoj 'veliki, prekrasni zakon', kritičari su ga dočekali podacima iz Kongresnog ureda za proračun (CBO) koji projicira dugoročnu fiskalnu sliku SAD-a. I bez tog paketa poreznih rezova vrijednog više bilijuna dolara, CBO-ov scenarij predviđa da će državni dug s trenutnih 100 posto BDP-a do 2055. narasti na 156 posto

No ključna činjenica jest da CBO, osim osnovne projekcije, ima još osam alternativnih scenarija koji uzimaju u obzir promjene u temeljnim ekonomskim parametrima. Neki su alarmantniji - primjerice, ako kamatne stope rastu samo 0,05 postotnih bodova godišnje iznad očekivanja, dug bi premašio 200 posto BDP-a. Ali jedan scenarij ulijeva nadu: ako produktivnost svake godine raste 0,5 postotnih bodova brže od projekcija, primjerice zbog umjetne inteligencije, dug bi se stabilizirao na 113 posto BDP-a, i to bez mjera štednje. Privatni investicijski div Apollo poručuje: 'AI bi mogao riješiti američki fiskalni problem.' No, postoje barem tri razloga za sumnju u takav optimizam, piše Financial Times.

Tri zapreke Prvo, povijest pokazuje da inovacije nepredvidivo utječu na produktivnost. Digitizacija je, primjerice, između 1995. i 2005. podigla godišnji rast produktivnosti na oko tri posto, dok je od 2005. do 2022. taj rast iznosio tek 1,5 posto. Nobelovac Robert Solow još je 1987. ironično primijetio kako su 'računala svugdje, osim u statistici produktivnosti'. Drugo, utjecaj inovacija ovisi o tome koliko ih pojedine kompanije prihvaćaju, a taj bi se jaz s AI-jem mogao dodatno produbiti, upozorava Oxford Economics. Treće, i ako produktivnost snažno poraste, to može izazvati društvene potrese. JPMorgan i MMF procjenjuju da bi AI mogao do 2034. zamijeniti polovicu radnih mjesta u SAD-u. Povijesni primjeri industrijske i poljoprivredne revolucije pokazuju da su takvi šokovi dolazili postupno, dok AI prema procjenama JPMorgana može promijeniti produktivnost već u sedam godina, a Bijela kuća zasad ne nudi opsežan socijalni ni industrijski plan za ublažavanje posljedica.

Donald Trump Izvor: EPA / Autor: JIM LO SCALZO







+11 Donald Trump Izvor: EPA / Autor: JIM LO SCALZO