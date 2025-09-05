Od prijetnji carinama do hvaljenja AI plana: Trump okupio tech lidere u Bijeloj kući

Predsjednik SAD-a Donald Trump najavio je uvođenje 'značajnih' carina na uvoz poluvodiča tvrtkama koje ne prebace proizvodnju u Sjedinjene Države. Iznimke bi se odnosile na kompanije poput Applea, a koje povećavaju ulaganja u domaću proizvodnju

Trump je to izjavio u četvrtak navečer na večeri u Bijeloj kući, na koju je pozvao više od 20 vodećih tehnoloških čelnika, među kojima su bili izvršni direktor Applea Tim Cook, šef Mete Mark Zuckerberg, suosnivač Microsofta Bill Gates i direktorica Oraclea Safra Catz. Odazvali su se i izvršni direktor OpenAI-a Sam Altman te suosnivač Googlea Sergey Brin. Izostao je Elon Musk, direktor Tesle i šef SpaceX-a. Na društvenoj mreži X napisao je da je (ipak) bio pozvan, ali nije mogao doći, stoga je poslao svog predstavnika. Musk je na početku aktualne administracije kratko bio angažiran kao posebni vladin savjetnik, no nakon javnog sukoba s predsjednikom njihovi su se odnosi pogoršali.

O carinama 'Razgovarao sam s ljudima ovdje o čipovima i poluvodičima. Uskoro ćemo uvesti carine tvrtkama koje ne ulažu u SAD i nemaju ovdje proizvodnju', rekao je Trump na večeri. 'Vjerojatno ste čuli, bit će to prilično značajna tarifa, možda ne maksimalna, ali značajna.' Trump je već prošlog mjeseca najavio carine od 100 posto na uvoz poluvodiča, uz izuzeće za proizvode tvrtki koje prebace proizvodnju u SAD. Tada je Apple obećao dodatnih 100 milijardi dolara ulaganja u domaće pogone, što se nadovezuje na 500 milijardi dolara investicija najavljenih u veljači. Na večeri je predsjednik poručio da će 'Tim Cook biti u prilično dobroj poziciji' u kontekstu mogućih carina. Američka administracija već godinama nastoji osigurati domaći lanac opskrbe poluvodičima. Od 2020. vodeće svjetske kompanije, poput tajvanskog TSMC-a i južnokorejskog Samsunga, obvezale su se na ulaganja vrijedna stotine milijardi dolara u gradnju tvornica u SAD-u. Očekuje se da će upravo takve tvrtke dobiti izuzeća od mogućih carina. No detalji oko visine tarifa i kriterija za izuzeće još uvijek nisu dovoljno jasni. 'Ako ulažu, grade ili planiraju doći u SAD, neće biti carina', kratko je poručio Trump.

Trump čestitao Googleu na antimonopolskom uspjehu Na večeri u Bijeloj kući Trump je čestitao Googleovu izvršnom direktoru Sundaru Pichaiju i suosnivaču Sergeju Brinu nakon povoljne sudske presude u višegodišnjem antimonopolskom postupku protiv kompanije. >>Više pročitajte OVDJE<< 'Imali ste jako dobar dan jučer', rekao je Trump Pichaiju pred okupljenima. 'Google je imao jako dobar dan. Želite li reći nešto o tom velikom danu?' Alphabet, matična tvrtka Googlea, ovog je tjedna povećala tržišnu vrijednost za 230 milijardi dolara nakon što je izbjegla razdvajanje poslovanja u postupku koji je američko Ministarstvo pravosuđa pokrenulo još 2020. godine. Iako je sudac Amit Mehta prošle godine presudio da Google drži ilegalni monopol na tržištu internetskih pretraga, ovotjedna odluka donijela je olakšanje kompaniji. Sud je odbio najstrože kazne koje je tražilo Ministarstvo, uključujući prisilnu prodaju Chromea. 'Drago mi je da je gotovo', odgovorio je Pichai Trumpu, što je izazvalo smijeh okupljenih. 'Bio je to dug proces. Cijenim to što je vaša administracija vodila konstruktivan dijalog i što smo uspjeli doći do rješenja.'