Trump okuplja tehnološke mogule u Bijeloj kući, Musk ostao bez pozivnice

Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak će u obnovljenom Ružičnjaku Bijele kuće ugostiti dvadesetak najpoznatijih tehnoloških i poslovnih lidera na inauguracijskom događaju. Na popisu uzvanika, koji je potvrdio dužnosnik Bijele kuće, nalaze se osnivač Mete Mark Zuckerberg, izvršni direktor Applea Tim Cook, suosnivač Microsofta Bill Gates te osnivač OpenAI-ja Sam Altman
Sastanak će se održati tijekom večere, nakon odvojenog događaja o umjetnoj inteligenciji koji će prirediti prva dama Melania Trump. Susret naglašava bliske, ali i složene odnose Trumpove administracije s Big Tech sektorom u njegovu drugom mandatu.
Mnogi od spomenutih izvršnih direktora nastojali su održati korektne odnose s predsjednikom, često se pojavljujući na zajedničkim događajima i najavljujući projekte usklađene s vladinim ciljevima o razvoju novih tehnologija i povratku proizvodnje u SAD, piše CNBC.
Među uzvanicima su i predsjednik OpenAI-ja Greg Brockman, suosnivač Googlea Sergey Brin, glavni tehnološki direktor Palantira Shyam Sankar te Alexandr Wang, suosnivač Scale AI-ja i voditelj tima za superinteligenciju u Meti.
Pozvani su i izvršni direktori Googlea Sundar Pichai, Microsofta Satya Nadella, Oraclea Safra Catz te Micron Technologyja David Limp. Očekuje se i dolazak investitora Davida Sacksa, koji u Bijeloj kući obnaša funkciju 'cara' za kriptovalute i umjetnu inteligenciju, kao i Jareda Isaacmana, osnivača Shift4-a, unatoč tome što je Trump u lipnju povukao njegovu nominaciju za čelno mjesto NASA-e.
Na popisu uzvanika ipak nema Elona Muska, direktora Tesle i osnivača SpaceX-a. Musk je na početku aktualne administracije kratko bio angažiran kao posebni vladin savjetnik, no nakon javnog sukoba s predsjednikom njihovi su se odnosi pogoršali.