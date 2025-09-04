Trump okuplja tehnološke mogule u Bijeloj kući, Musk ostao bez pozivnice

Mnogi od spomenutih izvršnih direktora nastojali su održati korektne odnose s predsjednikom , često se pojavljujući na zajedničkim događajima i najavljujući projekte usklađene s vladinim ciljevima o razvoju novih tehnologija i povratku proizvodnje u SAD, piše CNBC .

Sastanak će se održati tijekom večere, nakon odvojenog događaja o umjetnoj inteligenciji koji će prirediti prva dama Melania Trump . Susret naglašava bliske, ali i složene odnose Trumpove administracije s Big Tech sektorom u njegovu drugom mandatu.

Među uzvanicima su i predsjednik OpenAI-ja Greg Brockman, suosnivač Googlea Sergey Brin, glavni tehnološki direktor Palantira Shyam Sankar te Alexandr Wang, suosnivač Scale AI-ja i voditelj tima za superinteligenciju u Meti.

Pozvani su i izvršni direktori Googlea Sundar Pichai, Microsofta Satya Nadella, Oraclea Safra Catz te Micron Technologyja David Limp. Očekuje se i dolazak investitora Davida Sacksa, koji u Bijeloj kući obnaša funkciju 'cara' za kriptovalute i umjetnu inteligenciju, kao i Jareda Isaacmana, osnivača Shift4-a, unatoč tome što je Trump u lipnju povukao njegovu nominaciju za čelno mjesto NASA-e.

Na popisu uzvanika ipak nema Elona Muska, direktora Tesle i osnivača SpaceX-a. Musk je na početku aktualne administracije kratko bio angažiran kao posebni vladin savjetnik, no nakon javnog sukoba s predsjednikom njihovi su se odnosi pogoršali.