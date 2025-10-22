Dobro je znati: Evo koliko će od 1. studenoga poskupjeti struja i kad počinje noćna tarifa

S dolaskom hladnijih dana počela je i sezona grijanja, a zbog smanjena Vladinih subvencija, od ove jeseni skuplji su energenti za kućanstva. Jedan od načina da se uštedi na računima za struju jest da se pokuša manje trošiti tijekom dana, a više tijekom noći
Od 1. studenoga 2025. električna energija u Hrvatskoj poskupjet će prema novim cijenama koje donosi Uredba Vlade RH. No, osim same cijene kilovatsata, na visinu vašeg računa i dalje snažno utječe tarifni model prema kojem se obračunava potrošnja.
U Hrvatskoj postoje dvije vrste obračuna - jednotarifni i višetarifni model. Kod jednotarifnog brojila cijena kilovatsata ista je tijekom cijelog dana i noći, bez obzira na vrijeme potrošnje. Taj se sustav naziva Plavi tarifni model. Kod višetarifnog brojila električna energija se naplaćuje po dvije tarife - višoj (dnevnoj) i nižoj (noćnoj). Taj se sustav zove Bijeli tarifni model.
Korisnici s višetarifnim brojilom mogu zatražiti obračun samo po jednoj tarifi, ali tada im se struja računa isključivo po skupljoj, dnevnoj tarifi, piše Dnevnik.hr.
Kolika je razlika u cijeni?
Cijena kilovatsata noću može biti i do dvostruko niža od dnevne.
Prema još uvijek važećim cijenama (do 31. listopada 2025.):
- Dnevna tarifa: 0,084512 €/kWh
- Noćna tarifa: 0,041468 €/kWh
Od 1. studenoga 2025. stupaju na snagu nove cijene:
- Dnevna tarifa: 0,097189 €/kWh
- Noćna tarifa: 0,047688 €/kWh
Drugim riječima, struja će poskupjeti i danju i noću, no razlika između skuplje i jeftinije tarife ostaje gotovo dvostruka.
Kada počinju dnevna i noćna tarifa?
Vrijeme početka i završetka dnevne i noćne tarife mijenja se zajedno s prelaskom na ljetno i zimsko računanje vremena.
Zimsko računanje vremena
- viša tarifa: od 7:00 do 21:00
- niža tarifa: od 21:00 do 7:00
Ljetno računanje vremena
- viša tarifa: od 8:00 do 22:00
- niža tarifa: od 22:00 do 8:00
Na brojilu se sat ne podešava ručno, pa se korisnike svake godine posebno podsjeća na promjenu termina. Zimsko računanje vremena ove godine počinje u nedjelju 26. listopada 2025. u 3:00 sata ujutro, kada će se kazaljke pomaknuti unatrag, s tri na dva sata.
To znači da će od te nedjelje skuplja dnevna tarifa ponovno počinjati u 7 sati ujutro, a trajati do 21 sat navečer. Zimski režim ostat će na snazi do 29. ožujka 2026., kada se prelazi na ljetno računanje vremena; tada viša tarifa kreće u 8 sati, a niža u 22 sata.