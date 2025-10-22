Dobro je znati: Evo koliko će od 1. studenoga poskupjeti struja i kad počinje noćna tarifa

Od 1. studenoga 2025. električna energija u Hrvatskoj poskupjet će prema novim cijenama koje donosi Uredba Vlade RH. No, osim same cijene kilovatsata, na visinu vašeg računa i dalje snažno utječe tarifni model prema kojem se obračunava potrošnja.

U Hrvatskoj postoje dvije vrste obračuna - jednotarifni i višetarifni model. Kod jednotarifnog brojila cijena kilovatsata ista je tijekom cijelog dana i noći, bez obzira na vrijeme potrošnje. Taj se sustav naziva Plavi tarifni model. Kod višetarifnog brojila električna energija se naplaćuje po dvije tarife - višoj (dnevnoj) i nižoj (noćnoj). Taj se sustav zove Bijeli tarifni model.

Korisnici s višetarifnim brojilom mogu zatražiti obračun samo po jednoj tarifi, ali tada im se struja računa isključivo po skupljoj, dnevnoj tarifi, piše Dnevnik.hr.