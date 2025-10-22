Silicijska dolina ga gradi, no ova zemlja trenira AI koji koristi cijeli svijet: 'Stvorit ćemo 100 milijuna radnih mjesta'

Indija je desetljećima bila svjetsko središte outsourcinga IT podrške, s gradovima poput Bangalorea i Chennaija kao glavnim žarištima te industrije. No posljednjih godina, taj se posao ubrzano seli u manja i udaljenija mjesta – ondje gdje su troškovi prostora i radne snage niži, a digitalna povezanost više nije prepreka

Cloud farming dobio je novi zamah zahvaljujući umjetnoj inteligenciji. U desecima manjih indijskih gradova danas posluju tvrtke koje pripremaju i obrađuju podatke potrebne za treniranje AI sustava. Jedan od radnika koji su profitirali od tog modela je Mohan Kumar iz malog mjesta TN Palayam u južnoj državi Tamil Nadu. 'Prikupljam informacije iz različitih izvora, označavam ih i treniram AI modele da prepoznaju i predviđaju objekte. S vremenom ti modeli postaju polunadzirani i sposobni samostalno donositi odluke', objašnjava Kumar za BBC. Iako živi daleko od velikih gradova, ne misli da nešto propušta. 'Profesionalno nema razlike. Radimo s istim globalnim klijentima iz SAD-a i Europe, koristimo iste alate i prolazimo istu obuku kao kolege u metropolama', kaže. Kumar radi za Desicrew, tvrtku sa sjedištem u Chennaiju koja je još 2005. bila pionir koncepta cloud farminga.

Ne moraju 'trbuhom za kruhom' u gradove 'Shvatili smo da umjesto da tjeramo ljude da sele u gradove u potrazi za poslom, možemo dovesti posao njima', objašnjava Mannivannan J. K., izvršni direktor Desicrewa. 'Predugo su se prilike koncentrirale u urbanim središtima, dok su mladi iz ruralnih područja ostajali po strani. Naša je misija oduvijek bila stvoriti vrhunske karijere bliže kući i dokazati da se kvalitetan posao može obavljati bilo gdje.' Desicrew danas radi razne oblike outsourcinga; od testiranja softvera i izrade datasetova za AI treniranje do moderiranja internetskog sadržaja. 'Trenutno je oko 30 do 40 posto našeg posla povezano s umjetnom inteligencijom, ali uskoro će to narasti na 75 do 100 posto', kaže J. K. Velik dio tog posla odnosi se na transkripciju, pretvaranje zvuka u tekst. 'Strojevi puno bolje razumiju tekst nego govor', objašnjava on. 'Da bi umjetna inteligencija mogla prirodno komunicirati, mora naučiti razumjeti različite naglaske, jezike i dijalekte. Transkripcija je zato ključna jer ona gradi temelje za razumijevanje i interakciju.' Rad u manjim sredinama, tvrdi, nije nikakav nedostatak. 'Ljudi često misle da 'ruralno' znači zaostalo, ali naši centri su po svemu usporedivi s urbanim IT hubovima – imamo sigurnu mrežnu infrastrukturu, brzu povezanost i neprekidno napajanje.' Oko 70 posto zaposlenika Desicrewa čine žene. 'Za mnoge od njih to je prvi stalni posao, a utjecaj na obitelji je ogroman, od financijske sigurnosti do obrazovanja njihove djece', kaže J. K.

Potencijal cloud farminga Druga indijska tvrtka koja je rano prepoznala potencijal cloud farminga je NextWealth, osnovana 2008. i sa sjedištem u Bangaloreu. Danas zapošljava više od 5.000 ljudi u 11 ureda diljem manjih gradova u Indiji, a oko 60 posto zaposlenih čine žene. 'Šezdeset posto indijskih diplomaca dolazi iz manjih sredina, ali većina IT tvrtki zapošljava samo u metropolama. To znači da ogroman broj talentiranih, prvih generacija visokoobrazovanih, ostaje neiskorišten', kaže Mythily Ramesh, suosnivačica i direktorica NextWealtha. 'Mnogi naši zaposlenici dolaze iz obitelji poljoprivrednika, tkalaca, krojača ili policajaca – ljudi koji su uzimali kredite kako bi djeci omogućili obrazovanje.' NextWealth je započeo s klasičnim poslovima pozadinske podrške velikim kompanijama, no prije pet godina okrenuo se umjetnoj inteligenciji. 'Danas se najnapredniji svjetski algoritmi treniraju i testiraju upravo u malim indijskim gradovima', kaže Ramesh. Oko 70 posto njihova poslovanja dolazi iz Sjedinjenih Država. 'Svaki AI model, od ChatGPT-a do sustava za prepoznavanje lica, treba goleme količine ručno označenih podataka. To je temelj cloud farminga.' Prema njezinu mišljenju, to je tek početak. 'U iduće tri do pet godina umjetna inteligencija i generativni AI mogli bi stvoriti oko 100 milijuna novih radnih mjesta u treniranju, validaciji i obradi podataka u stvarnom vremenu. Mali gradovi u Indiji mogli bi postati kralježnica te radne snage.' Ramesh smatra da Indija ima veliku prednost pred konkurencijom: 'Zemlje poput Filipina možda će nas sustići, ali indijska veličina i rano ulaganje u AI outsourcing daju nam prednost od pet do sedam godina. Moramo to iskoristiti prije nego što se razlika smanji.'