Vušković otvorio dušu: Smrzavao sam se, stan nikakav, grad užasan...

Vušković je nogometaš Tottenhama koji blista na posudbi u HSV-u. Nakon odlaska iz Hajduka odlazio je na posudbe u poljski Radomiak i belgijski Westerlo.

'Od kuće sam otišao s majkom, netko me je morao voziti na treninge. Živjela je sa mnom, meni pomagala, pomagala bratu oko njegovog slučaja. Bilo je teško u početku, pogotovo u Poljskoj. Stan je bio nikakav, grad nikakav. Belgija - stan dobar, ali nismo imali zavjese. Gledali smo televiziju, ne vidiš ništa. Smrzavaš se u kući, ne radi grijanje... Grad je bio užasan, 1000 ljudi, svi 90+ godina. Živio sam u šumi, kupio sam psa da ubijem dosadu. Dosadno do bola.'

U Hamburgu uživa.

'Ovdje je top. Grad, ljudi, sve... Baš mi je lijepo. Na Instagramu nogometaša je sve super, ali samo mi znamo koliko toga se krije iza fotografija. Sve ovo što sam prošao, pomoglo mi je u budućnosti. Volio bih ostati još jednu sezonu u HSV-u i zaigrati s bratom.'