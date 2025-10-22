OpenAI lansirao vlastiti AI pretraživač: Atlas će moći raditi kao agent i surfati webom umjesto vas

To znači kako će korisnici moći pristupiti ChatGPT-ju kako bi stvarali sažetke, postavljali pitanja i dovršavali zadatke dok se kreću po bilo kojoj stranici na webu.

OpenAI je predstavio ChatGPT Atlas, novi web preglednik pokretan umjetnom inteligencijom. Trebao bi funkcionirati slično postojećim preglednicima, ali je izgrađen oko OpenAI-jevog generativnog chatbota ChatGPT.

'Umjetna inteligencija predstavlja rijetku priliku, koja se javlja jednom u desetljeću, za preispitivanje što preglednik može biti', rekao je glavni izvršni direktor OpenAI-ja Sam Altman tijekom predstavljanja.

S Atlasom OpenAI ulazi u izravni okršaj sa suparnicima poput Googlea i Perplexity AI-ja, koji se bore za privlačenje korisnika i osvajanje tržišnog udjela vlastitim ponudama preglednika. Perplexity je ranije ovog mjeseca predstavio svoj preglednik Comet, a Google je u rujnu ugradio model Gemini u svoj preglednik Chrome.

Korisnici Atlasa vidjet će dugme Pitajte ChatGPT u gornjem desnom kutu svake web stranice. Kliknu li na njega, otvorit će chatbota u pratećoj bočnoj traci.