OpenAI lansirao vlastiti AI pretraživač: Atlas će moći raditi kao agent i surfati webom umjesto vas

OpenAI je predstavio ChatGPT Atlas, novi web preglednik pokretan umjetnom inteligencijom. Trebao bi funkcionirati slično postojećim preglednicima, ali je izgrađen oko OpenAI-jevog generativnog chatbota ChatGPT.
To znači kako će korisnici moći pristupiti ChatGPT-ju kako bi stvarali sažetke, postavljali pitanja i dovršavali zadatke dok se kreću po bilo kojoj stranici na webu.
'Umjetna inteligencija predstavlja rijetku priliku, koja se javlja jednom u desetljeću, za preispitivanje što preglednik može biti', rekao je glavni izvršni direktor OpenAI-ja Sam Altman tijekom predstavljanja.
S Atlasom OpenAI ulazi u izravni okršaj sa suparnicima poput Googlea i Perplexity AI-ja, koji se bore za privlačenje korisnika i osvajanje tržišnog udjela vlastitim ponudama preglednika. Perplexity je ranije ovog mjeseca predstavio svoj preglednik Comet, a Google je u rujnu ugradio model Gemini u svoj preglednik Chrome.
Korisnici Atlasa vidjet će dugme Pitajte ChatGPT u gornjem desnom kutu svake web stranice. Kliknu li na njega, otvorit će chatbota u pratećoj bočnoj traci.
Budući će ChatGPT pratiti korisnike diljem weba pomoću Atlasa, neće biti potrebe potrebe za kopiranjem i lijepljenjem između kartica. Preglednik je također opremljen memorijom koja će mu pomoći u boljem razumijevanju korisnika i, s vremenom, personalizaciji odgovora.
Ako zaboravite gdje su vidjeli neku informaciju, na primjer, mogu koristiti početnu stranicu za upisivanje upita poput 'pretražite web povijest za dokument o dizajnu jezgre Atlasa'.
Novi preglednik također može raditi i kao agent, što znači kako ChatGPT može za vas dovršavati zadatke poput rezervacija, letova, kupovine ili uređivanja dokumenta. Na neki način će surfati webom umjesto vas.
ChatGPT Atlas dostupan je korisnicima macOS-a diljem svijeta, iako je agentski način rada dostupan samo korisnicima pretplata Plus i Pro. Izdanja za Windows, iOS i Android trebala bi stići uskoro, piše CNBC.