Procurio 'non paper' zbog kojeg je otpao sastanak Trumpa i Putina: Evo što se tražilo

Ova vijest o "non paperu" – diplomatskom dokumentu koji se koristi za informiranje druge strane o stavu jedne strane – dolazi u trenutku kada summit između Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina u Budimpešti postaje sve manje izvjestan.

U tom dokumentu Rusija j e ponovila zahtjev da preuzme potpunu kontrolu nad regijom Donbas , što zapravo odbacuje stav bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa da se linije fronta zamrznu na trenutnim pozicijama. Bijela kuća i rusko veleposlanstvo u Washingtonu nisu odgovorili na upit Reutersa.

Američki dužnosnik rekao je za Reuters u utorak da nema planova za taj sastanak "u skoroj budućnosti". Trump je prethodno imao telefonski razgovor s Putinom u četvrtak, nakon kojeg je izjavio da će sastanak u Budimpešti biti održan, vjerojatno unutar sljedeća dva tjedna.

Na privatnom sastanku s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u petak, američki dužnosnici navodno su izložili ruski prijedlog prema kojem bi Ukrajina trebala ustupiti Donbas u zamjenu za male dijelove regija Zaporožje i Herson.

Zelenski je odbio taj prijedlog, a Trump je kasnije izjavio da bi trebalo zamrznuti postojeće linije fronta. Osim toga, Rusija je u "non paperu" ponovno naglasila svoj stav da nijedna vojska NATO-a ne smije biti raspoređena u Ukrajini kao dio mirovnog sporazuma.