Procurio 'non paper' zbog kojeg je otpao sastanak Trumpa i Putina: Evo što se tražilo

Rusija je ponovila svoje prethodne zahtjeve za mirovni sporazum s Ukrajinom u "non paperu" koji je tijekom vikenda poslan SAD-u, prema riječima dva američka dužnosnika i jednog izvora upoznatog s tim pitanjem
U tom dokumentu Rusija je ponovila zahtjev da preuzme potpunu kontrolu nad regijom Donbas, što zapravo odbacuje stav bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa da se linije fronta zamrznu na trenutnim pozicijama. Bijela kuća i rusko veleposlanstvo u Washingtonu nisu odgovorili na upit Reutersa.
Ova vijest o "non paperu" – diplomatskom dokumentu koji se koristi za informiranje druge strane o stavu jedne strane – dolazi u trenutku kada summit između Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina u Budimpešti postaje sve manje izvjestan.
Američki dužnosnik rekao je za Reuters u utorak da nema planova za taj sastanak "u skoroj budućnosti". Trump je prethodno imao telefonski razgovor s Putinom u četvrtak, nakon kojeg je izjavio da će sastanak u Budimpešti biti održan, vjerojatno unutar sljedeća dva tjedna.
Na privatnom sastanku s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u petak, američki dužnosnici navodno su izložili ruski prijedlog prema kojem bi Ukrajina trebala ustupiti Donbas u zamjenu za male dijelove regija Zaporožje i Herson.
Zelenski je odbio taj prijedlog, a Trump je kasnije izjavio da bi trebalo zamrznuti postojeće linije fronta. Osim toga, Rusija je u "non paperu" ponovno naglasila svoj stav da nijedna vojska NATO-a ne smije biti raspoređena u Ukrajini kao dio mirovnog sporazuma.