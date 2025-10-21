Haven-1

Grdosija od 14 tona spremna za lansiranje: Život u svemiru postaje stvarnost?

Damir Rukavina

21.10.2025 u 07:00

Haven-1 Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Vast
Ako sve prođe po planu, SpaceX-ova raketa Falcon 9 iduće će godine u orbitu odnijeti prvu privatnu svemirsku postaju na svijetu

Američki startup Vast približava se završnim fazama izgradnje svoje prve privatne svemirske postaje Haven-1, čije je lansiranje planirano za 2026. godinu. Projekt bi mogao otvoriti novo poglavlje u povijesti ljudskih svemirskih letova i označiti početak ere komercijalnih platformi u niskoj Zemljinoj orbiti (LEO).

Izvor: Društvene mreže / Autor: Vast

Tvrtka sa sjedištem u Kaliforniji nedavno je završila posljednje zavarivanje primarne strukture modula, a potom i njegovo bojanje. Sljedeći koraci uključuju ugradnju ulaznog otvora i kupolastog prozora koji će astronautima omogućiti panoramski pogled na Zemlju iz orbite. Haven-1 je zamišljen kao samostalna svemirska postaja koja će služiti kao odskočna daska za dugoročno stanovanje u svemiru.

Postaja teži oko 14 tona i trebala bi biti lansirana pomoću SpaceX-ove rakete Falcon 9, čime će postati najveći svemirski objekt ikada lansiran tom raketom. Tijekom planiranog trogodišnjeg vijeka trajanja, Haven-1 će ugostiti do četiri kratkoročne misije, pri čemu će posade od četiri člana boraviti po deset dana u orbiti.

'Ako ostanemo vjerni planu, Haven-1 će biti prva samostalna komercijalna postaja u niskoj orbiti, što predstavlja povijesnu prekretnicu za ljudski svemirski let', izjavio je Drew Feustel, bivši NASA-in i sadašnji glavni astronaut Vasta tijekom Međunarodnog astronautskog kongresa u Sydneyju početkom listopada.

Od startupa do svemirske industrije

Vast je osnovan 2021. godine, a već danas zapošljava oko 800 inženjera i tehničara te se gotovo cijeli hardver proizvodi unutar tvrtke, osim solarnih panela i potisnih motora. Feustel je opisao brzi napredak: 'Kad sam se pridružio krajem 2023., još smo odlučivali o tome hoće li konstrukcija biti od nehrđajućeg čelika ili aluminija. Manje od dvije godine kasnije primarna struktura je zavarena.'

Dizajn Havena 1 razlikuje se od Međunarodne svemirske postaje (ISS). Umjesto čisto tehničkog pristupa, Vast stavlja naglasak na 'udobnost, estetiku i psihologiju boravka u svemiru'. Interijer je oblikovan u 'zemaljskim tonovima', s ciljem stvaranja mirnog okruženja. Tvrtka je angažirala i stručnjaka za prehranu astronauta te razvila inflabilni sustav za spavanje koji omogućuje prilagodbu tlaka i osjećaj gravitacije, za razliku od visećih vreća za spavanje na ISS-u, piše Space.

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Vast

Inspiracija SpaceX-om i pogled prema budućnosti

Vast otvoreno priznaje da slijedi filozofiju SpaceX-a, kompanije koja je revolucionirala pristup svemirskim letovima razvojem komercijalnih raketa i kapsula. Mnogi zaposlenici Vasta bivši su članovi tima Elona Muska. 'Naši inženjeri žele ponovno stvoriti ono što su već jednom postigli, ali ovaj put s orbitalnom postajom', rekao je Feustel.

Dok Haven-1 predstavlja prvi korak, Haven-2 je već u razvoju kao veća modularna postaja koja bi mogla naslijediti ISS, čije je deorbitiranje planirano za 2030. godinu. Novi sustav imat će dodatne priključne točke, prošireni volumen i fiksne solarne panele. Središnji modul planiran je za lansiranje pomoću SpaceX-ove rakete Starship, što bi omogućilo razvoj sustava s umjetnom gravitacijom i dugotrajnim boravkom u svemiru.

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Vast

'Haven-2 će biti dulji, s dodatnim priključnim točkama i mogućnošću spajanja teretnih modula dok je posada u orbiti', objasnio je Feustel. Financiranje tog projekta dijelom ovisi o NASA-inu programu za komercijalne orbitalne postaje (CLD).

Za Vast ovo nije samo tehnološki projekt, već početak stvaranja pravih 'odredišta u svemiru', mjesta na kojem će ljudi živjeti, raditi i promatrati Zemlju iz orbite. 'Naš je cilj omogućiti dugotrajan boravak u svemiru i razviti umjetnu gravitaciju', objašnjava Eva Behrend, potpredsjednica za komunikacije. 'Ali prije svega moramo pokazati da to možemo ostvariti. Haven-1 je tek početak.'

tportal
