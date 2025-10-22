Broj ljudi koji posjećuju Wikipediju je u padu. Zna se i krivac

Pad, uočen u posljednjih nekoliko mjeseci, otkriven je nakon što je nadogradnja Wikipedijinih sustava za otkrivanje botova pokazala da je 'velik dio neuobičajeno visokog prometa u svibnju i lipnju dolazio od botova koji su izgrađeni kako bi izbjegli otkrivanje'.

Osim što se na njenim stranicama sve češće može naći loš sadržaj generiran umjetnom inteligencijom , Wikipedia ima i drugih problema zbog novih trendova u pretraživanju te je zabilježila pad od osam posto pregleda stranica u odnosu na prošlu godinu. Zaklada Wikimedia , koja upravlja Wikipedijom, radi na razlikovanju prometa koji generiraju ljudi i botovi.

Zašto promet pada?

U Wikimediji ukazuju na utjecaj generativne umjetne inteligencije i društvenih mreža na način na koji ljudi traže informacije, posebno zato što 'tražilice sve više koriste generativnu umjetnu inteligenciju da bi izravno pružile odgovore tražiteljima, umjesto izravnog povezivanja s stranicama poput Wikipedije'.

Također, mlađe generacije traže informacije na platformama društvenih videa, a ne na otvorenom webu. U Wikimediji nemaju ništa protiv novih načina za stjecanje znanja i uvjereni su da to ne čini Wikipediju manje važnom jer znanje dobiveno iz enciklopedije i dalje dopire do ljudi, čak i ako ne posjećuju web stranicu.

Wikipedia je čak eksperimentirala vlastitim AI sažecima, iako je obustavila ta nastojanja nakon što su se njeni urednici žalili na to. Ali promjena predstavlja rizike, posebno ako ljudi postaju manje svjesni odakle njihove informacije zapravo dolaze. Manje posjeta Wikipediji znači i manje dragovoljaca koji mogu proširiti i obogatiti sadržaj, kao i manje pojedinačnih donatora.

Zbog toga tvrde da tvrtke koje se bave umjetnom inteligencijom i pretraživanjem moraju više preusmjeravati posjetitelje na izvorne web stranice. U Wikipediji su već i sami poduzeli korake da bi to podržali - primjerice, razvoj novog okvira za pripisivanje sadržaja iz enciklopedije.

Oformljena su također dva tima zadužena za pomoć Wikipediji u privlačenju novih čitatelja i volontera te su pozvali čitatelje na 'podržavanje stvaranja sadržaja i održavanja njegovog integriteta u širem smislu', piše Tech Crunch.