NASA pomoću superračunala izračunala kada će život na Zemlji nestati

Za čovječanstvo loše vijesti dolaze puno prije tog dalekog roka. Kako Sunce postepeno postaje sve toplije, Zemljina atmosfera će se drastično mijenjati – sadržaj kisika će padati, kvaliteta zraka pogoršavati, a globalne temperature naglo rasti. Ovi su procesi modelirani kombinacijom klimatskih simulacija i analize solarne radijacije.

Prema novom modelu, život na Zemlji u potpunosti će prestati oko godine 1.000.002.021 . Do tada će se Sunce toliko zagrijati i proširiti da će uvjeti na površini planeta postati ekstremni čak i za najotpornije organizme. Na kraju tog procesa Zemlja će biti toliko užarena i suha da ni najjednostavniji oblici života neće moći opstati, prenosi PC World .

Znakovi tih dugoročnih promjena zapravo su već vidljivi. Intenzivnije solarne oluje i koronalni izboji utječu na Zemljino magnetsko polje, a to smanjuje koncentraciju kisika u višim slojevima atmosfere. Paralelno, klimatske promjene uzrokovane ljudskim djelovanjem ubrzavaju toplinski pritisak na planet.

Istraživači ne navode precizan rok za nestanak čovječanstva, ali naglašavaju da bi uvjeti za život ljudi mogli postati neizdrživi puno prije milijardi godina o kojima se uobičajeno govori.

Mogu li se ljudi spasiti?

Znanstvenici ističu da se život na Zemlji neće naglo ugasiti – riječ je o sporom, ali nepovratnom propadanju. No to ne znači da se o dalekoj budućnosti ne treba razmišljati već danas.

Neki istraživači zagovaraju razvoj zatvorenih sustava za održavanje života i umjetnih okruženja koji bi mogli produljiti boravak čovječanstva u sve više neprijateljskim uvjetima. Drugi razmatraju još ambicioznije scenarije: dugoročne misije kolonizacije drugih planeta, osobito Marsa, kao potencijalnu 'sigurnosnu izlaznu strategiju' za ljudsku vrstu.

NASA i SpaceX već razvijaju koncepte koji bi jednog dana mogli omogućiti preseljenje dijela populacije izvan Zemlje.