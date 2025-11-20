Rusija kasni za SAD-om i Kinom, ali ne odustaje: Putin želi 'cjelovit AI ekosustav'

'Za Rusiju je to pitanje nacionalnog, tehnološkog i vrijednosnog suvereniteta. Zato naša zemlja mora posjedovati cjelovit skup vlastitih tehnologija i proizvoda na području generativne umjetne inteligencije', rekao je.

Govoreći na konferenciji AI Journey , vodećem ruskom AI događaju, Putin je naglasio da su veliki jezični modeli postali 'glavni instrument širenja informacija' i da su sposobni utjecati na javno mnijenje cijelih naroda. Ovisnost o modelima razvijenima izvan Rusije, rekao je, za Moskvu je neprihvatljiva, piše Reuters .

Putin je naveo da bi zadatak novog stožera bio razvoj podatkovnih centara diljem Rusije te osiguravanje lokalnih izvora energije, uključujući male nuklearne elektrane. Iako Rusija zaostaje za SAD-om i Kinom u utrci za naprednim AI-jem, domaće tvrtke Sberbank i Yandex razvile su dva velika jezična modela – Gigachat i Yandex GPT.

Sberbank, koja se od tradicionalne banke preobrazila u tehnološku kompaniju, predstavila je u srijedu novu verziju Gigachata, kao i niz proizvoda koje pokreće AI – od humanoidnih robota do bankomata koji analiziraju zdravstvene parametre.

Ruski predsjednik je poručio da bi doprinos AI-tehnologija ruskom BDP-u do 2030. trebao premašiti 11 bilijuna rubalja (oko 136,6 milijardi dolara). Uz stožer, zatražio je i izradu nacionalnog plana implementacije umjetne inteligencije te pozvao državne institucije i poduzeća da ubrzaju njezinu upotrebu.

Istodobno je upozorio da pretjerana regulacija može zakočiti razvoj, ali je naglasio da se za potrebe nacionalne sigurnosti i obavještajnih službi smiju koristiti isključivo ruski modeli, kako bi se spriječio odljev podataka iz zemlje.