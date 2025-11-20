Rusija kasni za SAD-om i Kinom, ali ne odustaje: Putin želi 'cjelovit AI ekosustav'

Ruski predsjednik Vladimir Putin u srijedu je pozvao na osnivanje nacionalnog stožera koji bi koordinirao razvoj domaćih generativnih modela umjetne inteligencije, ocjenjujući da je to ključno za očuvanje ruskog tehnološkog i vrijednosnog suvereniteta
Govoreći na konferenciji AI Journey, vodećem ruskom AI događaju, Putin je naglasio da su veliki jezični modeli postali 'glavni instrument širenja informacija' i da su sposobni utjecati na javno mnijenje cijelih naroda. Ovisnost o modelima razvijenima izvan Rusije, rekao je, za Moskvu je neprihvatljiva, piše Reuters.
'Za Rusiju je to pitanje nacionalnog, tehnološkog i vrijednosnog suvereniteta. Zato naša zemlja mora posjedovati cjelovit skup vlastitih tehnologija i proizvoda na području generativne umjetne inteligencije', rekao je.
Putin je naveo da bi zadatak novog stožera bio razvoj podatkovnih centara diljem Rusije te osiguravanje lokalnih izvora energije, uključujući male nuklearne elektrane. Iako Rusija zaostaje za SAD-om i Kinom u utrci za naprednim AI-jem, domaće tvrtke Sberbank i Yandex razvile su dva velika jezična modela – Gigachat i Yandex GPT.
Sberbank, koja se od tradicionalne banke preobrazila u tehnološku kompaniju, predstavila je u srijedu novu verziju Gigachata, kao i niz proizvoda koje pokreće AI – od humanoidnih robota do bankomata koji analiziraju zdravstvene parametre.
Ruski predsjednik je poručio da bi doprinos AI-tehnologija ruskom BDP-u do 2030. trebao premašiti 11 bilijuna rubalja (oko 136,6 milijardi dolara). Uz stožer, zatražio je i izradu nacionalnog plana implementacije umjetne inteligencije te pozvao državne institucije i poduzeća da ubrzaju njezinu upotrebu.
Istodobno je upozorio da pretjerana regulacija može zakočiti razvoj, ali je naglasio da se za potrebe nacionalne sigurnosti i obavještajnih službi smiju koristiti isključivo ruski modeli, kako bi se spriječio odljev podataka iz zemlje.