Trump je zapeo za Grenland, a po drugom kraju svijeta švrljaju Rusi i Kinezi: Što se to događa na Antarktici?

Dok se Donald Trump otvoreno nadmeće za utjecaj nad Grenlandom i cijelim Arktikom, Sjedinjene Države istodobno, gotovo nehotice, gube pozicije na drugom kraju planeta - Antarktici. Za razliku od ambicija na sjeveru, povlačenje američkog utjecaja na jugu ne izgleda kao strateška odluka, već kao posljedica rezova i zanemarivanja. Hoće li SAD požaliti zbog toga?

Predloženi rezovi financiranja klimatskih i polarnih istraživanja, koja čine okosnicu znanstvenog rada na Antarktici, 'katastrofalni su', upozorava glaciolog Ted Scambos sa Sveučilišta Colorado i dugogodišnji sudionik američkih antarktičkih misija. Upravo je znanost, podsjećaju stručnjaci, bila ključna za to da države posljednjih desetljeća održe svoju prisutnost i utjecaj na tom kontinentu, piše Sky News.

Kontinent bez vojske, ali... Ugovor o Antarktici iz 1959. godine zabranjuje vojne aktivnosti i njezino gospodarsko iskorištavanje, no povijesne teritorijalne pretenzije – među ostalima Ujedinjenog Kraljevstva, Argentine, Australije, Čilea, Francuske, Novog Zelanda i Norveške – formalno su 'zamrznute', ne i izbrisane. Jedino što je svima dopušteno jest znanstveno istraživanje. Upravo zato države koje žele zadržati utjecaj ulažu u istraživače, baze, ledolomce i zrakoplove. I Velika Britanija otvoreno priznaje da njezina prisutnost ima dvostruku svrhu. 'Antarktika je kontinent mira i znanosti, ali prisutnost na terenu također znači političku vidljivost', kaže Jane Francis, ravnateljica British Antarctic Surveyja. SAD je desetljećima bio jedan od najmoćnijih aktera na Antarktici. Američka baza na Južnom polu jedna je od najvećih, a položaj joj je simbolički i strateški snažan – upravo ondje gdje se sijeku sve dotadašnje teritorijalne pretenzije na Antarktiku. No ove godine, zbog proračunskih rezova i odluke da se ne produži najam jedinog američkog ledolomca za Antarktiku, SAD se našao u neuobičajenoj situaciji: prisiljen je unajmiti ledolomac u vlasništvu Ukrajine da bi uopće održao operacije. Broj američkih znanstvenika na tom kontinentu također je znatno smanjen. 'Ravnoteža snaga se mijenja', ocjenjuje Francis, što otvara prostor za nove suradnje, ali i za nove igrače.