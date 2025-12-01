Koliko su doista sigurne? AI igračke pod povećalom nakon slučaja s medvjedićem Kummom

Kako se bliži blagdanska sezona i s njom mahnita kupovina poklona, kategorija koja izaziva sve veću zabrinutost su proizvodi koji koriste umjetnu inteligenciju. Zabrinuti su i stručnjaci, istraživači i organizacije za zaštitu potrošača te upozoravaju da pametne igračke mogu štetiti dječjoj sigurnosti i razvoju, pri čemu nedostatak regulacije i testiranja pogoršava rizike.

Posebnu pozornost izazvao je nedavni slučaj AI plišane igračke tvrtke FoloToy. Njihov medvjedić Kumma, koji se ranije oslanjao na OpenAI-ev model, odgovarao je na pitanja o seksualno eksplicitnim temama, uključujući prijedloge koji su potpuno neprimjereni za djecu. Istraživači Public Interest Research Groupa zaključili su da je igračka uz minimalan poticaj prelazila granice za koje roditelji očekuju da budu čvrsto postavljene.

Incident se dogodio u trenutku u kojem tržište pametnih igračaka ubrzano raste. Procjenjuje se da je 2023. godine vrijedilo 16,7 milijardi dolara, pri čemu Kina prednjači s više od 1500 proizvođača. No u posljednje vrijeme u sektor sve intenzivnije ulaze i američke i europske tvrtke. Među njima su Curio, koji surađuje s OpenAI-em, te Mattel, koji razvija novu generaciju AI proizvoda za obitelji i starije korisnike.